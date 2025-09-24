Autoridades estadounidenses detuvieron a un ciudadano iraní con antecedentes de secuestro agravado y abuso, condenado en 2002.

Un ciudadano iraní, cuyo nombre no fue revelado, fue detenido en Estados Unidos tras comprobarse que había reingresado al país sin autorización, a pesar de contar con un historial criminal previo.

De acuerdo con informes oficiales, el individuo fue condenado en 2002 por secuestro agravado (10 años de prisión) y abuso con fuerza criminal agravada (7 años de prisión).

El detenido enfrenta ahora un nuevo cargo bajo la sección 8 USC 1326, por reentrada de un extranjero previamente retirado de territorio estadounidense.

La acusación se sostiene en que había sido deportado y posteriormente regresó sin autorización legal.

Operación Midway Blitz

La detención se llevó a cabo en el marco de la Operación Midway Blitz, un operativo implementado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para identificar y detener a extranjeros con historiales delictivos en la región de Chicago.

El jefe policíaco en Tucson, Arizona, Sean McGoffin, confirmó la acción y subrayó que el objetivo de esta estrategia es reforzar la seguridad nacional y reducir la presencia de criminales reincidentes.

“La detención de individuos con historiales criminales significativos es un paso importante para mantener la seguridad y el orden en la comunidad”, puntualizó McGoffin.