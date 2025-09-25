El acuerdo aún requiere aprobaciones regulatorias en EU y China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que permite avanzar en la venta de los activos de TikTok en ese país a un consorcio de inversionistas, en su mayoría estadounidenses.

Trump agradeció al presidente de China, Xi Jinping, por respaldar el acuerdo.

“Mucho respeto por el presidente Xi y agradezco mucho que haya aprobado el acuerdo, porque para que se concretara correctamente, necesitábamos el apoyo de China” , declaró el mandatario.





Una operación multimillonaria

De acuerdo con la Casa Blanca, el nuevo grupo de control estará conformado por inversionistas de EU, entre ellos Oracle, la firma de capital privado Silver Lake, el director de Dell, Michael Dell, y Fox Corp. de Lachlan Murdoch.

ByteDance, dueña original de TikTok, mantendrá una participación menor al 20%.

El vicepresidente JD Vance informó que el nuevo consorcio estará valuado en alrededor de 14 mil millones de dólares y aseguró que el acuerdo permitirá a los usuarios “usar TikTok con más confianza, porque sus datos estarán seguros y no se utilizarán como arma de propaganda”.

El acuerdo también incluye las aplicaciones Lemon8 y CapCut, propiedad de ByteDance, y otorga a Oracle la supervisión del algoritmo, así como de la seguridad de datos y privacidad.





"Estadounidenses en todo momento"

Trump destacó que TikTok “será operada por estadounidenses en todo momento” y señaló que el acuerdo cumple con la ley aprobada en 2024, que obliga a la aplicación a desprenderse de al menos 80% de sus activos en EU.

Esa legislación surgió de preocupaciones de seguridad nacional y prohibía el uso de la app en caso de no concretarse la venta.





¿Será una app diferente?

Aunque el convenio permitirá mantener el acceso a los 170 millones de usuarios de TikTok en Estados Unidos, aún quedan preguntas sin resolver, como si los usuarios deberán descargar una versión separada de la aplicación tras completarse la operación.

Consultado sobre la posible inclinación política de la nueva administración de TikTok, Trump aseguró que no habrá favoritismos:

“Si pudiera hacerlo 100% MAGA lo haría, pero no va a funcionar así. Todos serán tratados con justicia” , dijo .





Camino a la cumbre

El proceso todavía requiere autorizaciones regulatorias tanto en Washington como en Pekín. Según la Casa Blanca, se extenderá la pausa para aplicar la ley por otros 120 días, con el fin de cerrar trámites legales.

La negociación también prepara el terreno para el primer encuentro cara a cara entre Trump y Xi desde que el republicano regresó al poder. Ambos mandatarios se reunirán el próximo mes en la cumbre de APEC en Corea del Sur.



