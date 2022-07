Estados Unidos cancela prueba Covid a los viajeros

Estados Unidos levantará la medida que exige un test negativo de Covid-19 a los viajeros internacionales que llegan al país en avión, informó ayer la Casa Blanca.

CIUDAD DE MÉXICO.- Estados Unidos levantará la medida que exige un test negativo de Covid-19 a los viajeros internacionales que llegan al país en avión, informó ayer la Casa Blanca.

El cambio entrará en vigor a partir de mañana y será reevaluado en 90 días por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), según un alto funcionario de esa administración, que habló bajo condición de anonimato antes de que se anunciara el plan formalmente.

La decisión fue recibida con entusiasmo en la industria de viajes, que durante meses presionó al Gobierno del presidente Joe Biden para que levantara la regla de las pruebas, argumentando que desalienta a las personas a reservar vuelos internacionales porque podrían quedarse varados en el extranjero si contraen el virus en su viaje.

“Otro gran paso adelante para la recuperación de los viajes aéreos entrantes y el regreso de los vuelos internacionales a Estados Unidos”, calificó Roger Dow, presidente de la Asociación de Viajes de EU.

Las aerolíneas señalan que la regla entró en vigencia cuando pocos estadounidenses estaban vacunados; ahora, el 71% de los mayores de 5 años están completamente inmunizados, según cifras de los CDC.

También se quejaron de que las personas que ingresan al país en las fronteras terrestres no están obligadas a dar negativo en la prueba de Covid-19, aunque deben mostrar prueba de

vacunación.

Ayer, tras el anuncio, las acciones de la industria aérea subieron, y un índice S&P de aerolíneas revirtió las pérdidas iniciales para ganar menos de un 1% a las 09:40 horas en Nueva York.

A su vez, American Airlines Group Inc. avanzaba un 1.8%; United Airlines Holdings Inc. subía un 1% y Delta Air Lines Inc. entró a terreno positivo. El requisito de una prueba Covid-19 negativa antes de volar a los EU data de enero de 2021 y es la restricción de viaje más visible que queda en el país de la era de la pandemia.