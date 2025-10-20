La entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a agentes estadounidenses designados para su traslado, en cumplimiento del Tratado de Extradición firmado entre ambos países.

Carlos Érick Vázquez González, presunto integrante de una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue extraditado a Estados Unidos (EU) por el Gobierno de México.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el fugitivo de nacionalidad mexicana es requerido por el Tribunal Federal para el Distrito Este de Kentucky, donde enfrenta cargos por asociación delictuosa y lavado de dinero.

Según las autoridades, Vázquez González formó parte de una estructura encargada de recibir depósitos provenientes de las ganancias del narcotráfico para luego transferirlos a diversas cuentas con el objetivo de ocultar su origen ilícito.

Fue detenido en mayo de este año en Zapopan y, tras cumplir los procedimientos legales, el Gobierno mexicano concedió su extradición al país vecino.

La FGR fue la instancia encargada de formalizar su entrega.