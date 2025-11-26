Alertan sobre personas atrapadas dentro de los edificios, parte de un complejo que contaba con ocho bloques y cerca de 2 mil departamentos.

Un incendio de gran magnitud se propagó este miércoles por varios edificios de apartamentos de gran altura en un complejo de viviendas de Hong Kong, dejando al menos 36 personas muertas y 279 desaparecidas, informó la madrugada de este jueves el alcalde de la ciudad, John Lee.

El incendio en el distrito de Tai Po fue reportado a media tarde y escaló rápidamente hasta convertirse en un incendio de alarma No. 4, el segundo nivel más alto de gravedad, según el Departamento de Servicios de Bomberos.

De acuerdo con los registros oficiales, el complejo afectado está compuesto por ocho bloques con casi 2 mil departamentos.

Videos difundidos desde la zona mostraron múltiples edificios envueltos en llamas, con fuego saliendo por ventanas de distintos departamentos. Bomberos utilizaron camiones con escala para lanzar agua desde las alturas y combatir el avance del incendio.

La columna de humo se intensificó mientras el fuego se extendía por los andamios de bambú y redes de construcción instalados en la fachada del complejo. Estos andamios son comunes en proyectos de renovación en Hong Kong, aunque el gobierno anunció este año que planea retirarlos gradualmente de obras públicas por motivos de seguridad.

Horrifying visuals from hong kong several buildings burned more than dozen people burnt alive . Rescue teams are trying very hard . Wishing for safety of everyone.

Muertos, heridos y personas atrapadas

En conferencia de prensa, la autoridad detalló que 29 personas permanecen hospitalizadas, de las cuales siete se encuentran en estado crítico. Lee señaló que los equipos de emergencia mantienen labores de búsqueda entre los restos de la zona afectada, mientras las autoridades intentan localizar a las personas que no han sido ubicadas.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del incendio, y se espera que en las próximas horas se ofrezca información actualizada sobre la emergencia y los esfuerzos de rescate.

La policía reportó múltiples llamadas alertando sobre residentes atrapados en los edificios afectados. Nueve de las víctimas, incluido un bombero, murieron en el lugar, mientras que cuatro fallecieron después de ser trasladadas a hospitales.

Tai Po se ubica en los Nuevos Territorios, en el norte de Hong Kong y cerca de la frontera con Shenzhen, China continental.