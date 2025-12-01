La influencer de belleza Stefanie Pieper llevaba casi una semana desaparecida, después de asistir a una fiesta de Navidad.

La influencer austriaca de belleza Stefanie Pieper, de 31 años, fue hallada sin vida dentro de una maleta en un bosque de Eslovenia, casi una semana después de haber sido reportada como desaparecida.

De acuerdo con medios locales y la Policía Estatal de Estiria, el hallazgo ocurrió luego de que su expareja, también de 31 años, presuntamente confesara haberla estrangulado y guiara a las autoridades hasta el sitio donde ocultó el cuerpo.

Desaparición tras una fiesta de Navidad

Pieper fue vista por última vez el 23 de noviembre, cuando regresó a su casa después de una fiesta navideña. Según los reportes, llegó en taxi acompañada de una amiga. Poco después, la influencer envió un mensaje a una amiga para avisar que había llegado bien; sin embargo, minutos más tarde escribió de nuevo para decir que pensaba que alguien estaba en la escalera del edificio.

Vecinos afirmaron haber escuchado discusiones y, presuntamente, haber visto al exnovio de la joven en el lugar, de acuerdo con medios como Oe24 y Kleine Zeitung.

Al no presentarse a una sesión fotográfica ni responder llamadas, familiares y compañeros de trabajo la reportaron como desaparecida. La Policía de Estiria confirmó el 26 de noviembre que no lograban contactarla y que su exnovio era buscado en relación con el caso.

Stefanie Pieper, reconocida por su contenido de maquillaje, moda y canto, fue encontrada muerta tras varios días de búsqueda, en un caso que ha conmocionado a Austria.

Detención del exnovio en Eslovenia

El sospechoso fue localizado en Eslovenia, cerca de su auto incendiado en el estacionamiento de un casino cercano a la frontera. “El hombre habría viajado varias veces a Eslovenia en su auto. No pudo ser localizado por la policía que llevaba la investigación”, indicó la Policía Estatal de Estiria. “El 24 de noviembre, la policía eslovena reportó que un vehículo se había incendiado en un estacionamiento. Era el auto del hombre de 31 años.”

El sujeto fue arrestado en el lugar y posteriormente extraditado a Austria, donde aceptó cooperar con las autoridades, según el diario Kronen Zeitung.

La policía también informó la detención de dos familiares varones del sospechoso, quienes quedaron bajo investigación mientras continúan los operativos conjuntos entre Austria y Eslovenia.