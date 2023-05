Embarazada es criticada por nombrar a su bebé como su "snack" favorito

Una mujer en TikTok dio a conocer el nombre de su bebé, que provocó diversas reacciones con su audiencia.

Nombrar a un bebé es una decisión muy importante para una madre y un padre. Es lo que marcará a sus hijos a lo largo de la vida y muchos se esmeran en llamarlos de una forma original o bien seguir algún legado familiar homenajeando a algún ancestro o una figura importante de la familia.

Pero una madre rompió todos estos mandatos y apostó por algo más bien excéntrico que compartió en TikTok y generó un fuerte debate. Chantel Schnider en Estados Unidos es una madre primeriza que decidió llamar a su hija con el nombre de su bocadillo favorito: "Pickle" (Pepinillo, en español). A pesar de las críticas que ha recibido no cambiará de idea.

"Me van a odiar por su nombre", dijo Schnider. "Pero al menos no es una fruta. Y también podemos llamarla 'Kaley'". La joven explicó que el nombre de una persona no define quién es y que su hija tendrá la libertad de cambiar su nombre en el futuro si no le gusta. El video en TikTok ha despertado muchos comentarios de los internautas sorprendidos por la decisión.

Los comentarios en TikTok han sido variados porque algunos aplauden la originalidad de Schnider y coinciden en decir que la niña podrá cambiarlo en caso de que no le gusta el nombre. Mientras que otros opinan que es una decisión irresponsable que solo causará a su hija problemas en el futuro por las burlas que puede recibir.

Sin embargo, la madre no parece alterarse por el revuelo que se ha armado en TikTok y espera poder nutrir a su hija con la misma pasión que tiene por su bocadillo favorito. Hay algunos antecedentes de celebridades que han apostado por la comida a la hora de llamar a sus hijos. Gwyneth Paltrow decidió llamar a su hija "Apple" (manzana, en español) en 2004.