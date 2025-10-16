El embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, descartó que al momento no se les ha notificado de cancelaciones de visa a funcionarios mexicanos, en medio de la ofensiva del Gobierno de Trump contra los cárteles de la droga y aliados políticos.

Al momento, la Embajada mexicana en Estados Unidos (EU) no ha sido notificada sobre la cancelación de visas de funcionarios mexicanos, aseguró Esteban Moctezuma, titular de la representación.

"No, en ese tema no hay... digamos es un tema que salió en la prensa, pero no es un tema que esté viendo en este momento. Que yo sepa, ni es un tema en el escritorio de nuestros interlocutores de Estados Unidos ni el nuestro" , aseguró en el marco de la Convención Anual de Index.

En cuanto a temas comerciales, el representante del Gobierno mexicano en Estados Unidos, explicó que México se ubica en una posición mejor que otros países, sin embargo el objetivo es tener mayor certidumbre y salir fortalecido de la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Lo más importante es que haya certidumbre y es lo que precisamente se está buscando" .

"Lo que sí les puedo decir es que estando yo en Washington veo el panorama general de todos los países y sí vemos cómo está transitando este enorme cambio que se está dando a nivel global, pues México está en una posición muy favorable con respecto a la mayoría de los países" , afirmó Moctezuma Barragán.

Tras ubicarse como el principal socio comercial de Estados Unidos, para México el objetivo es consolidarse también como el principal receptor de las exportaciones estadounidenses, de acuerdo con el Embajador.

"Este año, pese a todos los cambios que se han dado alrededor de las tarifas, tenemos un crecimiento importante ya en estos meses del 5 por ciento en el comercio y estamos perfilándonos ya para ser el destino principal de las exportaciones de los Estados Unidos" , aseguró Moctezuma.

De consolidar esta posición como receptor de las ventas estadounidenses, México consolidará su posiciones como jugador estratégico en la cadena de proveeduría regional.