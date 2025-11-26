Los tornados alcanzaron vientos de hasta 116 millas por hora en Klein y Riata Ranch; el Servicio Meteorológico de EU confirmó que el fenómeno se originó por la mezcla de temperaturas cálidas y un frente frío.

El condado de Harris, en Texas, fue azotado por la furia de dos tornados durante la mañana del pasado 25 de noviembre, los cuales tomaron por sorpresa a sus residentes y ocasionaron afectaciones en más de 100 casas. Pese a los graves daños materiales, las autoridades no reportaron heridos graves ni muertos, lo que consideraron "afortunado".

Los informes preliminares del Servicio Meteorológico Nacional de EU (NWS) confirmaron que fueron dos tornados los que azotaron al estado de Texas. El primero ocurrió en Riata Ranch, con rachas de viento de 110 millas por hora, y el segundo en Klein, con vientos que alcanzaron las 116 millas por hora.

A massive F5 tornado struck the Houston area yesterday. Prayers for everyone affected by this tornado. pic.twitter.com/tSt3AozTLu — Chad Harrison (@JeepguyTexas) November 25, 2025

El NWS informó que los tornados fueron ocasionados por la mezcla de temperaturas cálidas con el frente frío, lo que contribuyó a la formación de su vórtice en tan solo unos cuantos minutos.

El alguacil del condado, Mark Heman, describió el fenómeno como un "episodio de clima severo con daños generalizado" ante la inesperada fuerza que cobró el tornado.

Las afectaciones materiales incluyen tejados y árboles arrancados desde la raíz, según se observó en imágenes capturadas por Fox News.

El campus de Servicios de Emergencia del condado también sufrió daños considerables, luego de que el fenómeno natural destrozara el techo y sus paredes. A pesar de la magnitud de los daños, los empleados que se encontraban dentro del campus lograron salir a tiempo.

El portavoz de la Oficina de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias, Brian Murray, mencionó que el hecho de que no hubiera heridos graves ni muertos fue considerado "afortunado", dado el gran impacto del evento natural.

Ante la magnitud de los daños, el alguacil Mark Heman mencionó que los equipos de emergencia revisaron casa por casa en las zonas más perjudicadas para detectar posibles situaciones de riesgo.



