La Federación Internacional de Futbol Asociación galardonó al presidente estadounidense con su primer Premio de la Paz, reconocimiento que se otorgó en el marco de la ceremonia del sorteo de grupos de la Copa del Mundo 2026 en Washington, D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue galardonado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) con el primer Premio de la Paz en la historia del organismo rector del futbol mundial.

La entrega del reconocimiento se realizó en el Kennedy Center en Washington, D.C., durante la ceremonia oficial del sorteo de grupos de la Copa del Mundo 2026.

La distinción otorgada por la FIFA representa un hecho inédito en la historia de la organización. Trump es el primer jefe de Estado en recibir este galardón.

El evento se llevó a cabo en el contexto de la organización del Mundial 2026, que será co-organizado por Estados Unidos, México y Canadá.



