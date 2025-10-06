El presidente Emmanuel Macron aceptó la dimisión de Sébastien Lecornu este lunes por la mañana, apenas unas semanas después de su nombramiento.

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, presentó este lunes su renuncia al presidente Emmanuel Macron, apenas 27 días después de su nombramiento, lo que lo convierte en el jefe de Gobierno con el mandato más breve desde la instauración de la Quinta República en 1958.

El Palacio del Elíseo confirmó la dimisión en un comunicado difundido esta madrugada, en el que precisó que Macron aceptó la renuncia del primer ministro, quien tenía previsto ofrecer su declaración de política general ante la Asamblea Nacional este martes.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a remis lundi sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée, a annoncé lundi l'Elysée dans un communiqué. pic.twitter.com/856BefoKPa — Agence France-Presse (@afpfr) October 6, 2025

Lecornu, nombrado el pasado 9 de septiembre, enfrentó una ola de críticas tanto de la oposición como de su propio bloque tras dar a conocer el domingo por la noche los primeros nombres de su gabinete. La polémica se desató por la inclusión de varios exministros y figuras cercanas al presidente, lo que fue interpretado como una falta de renovación política.

Entre las decisiones más cuestionadas se encontró el regreso del exministro de Economía Bruno Le Maire como titular de Defensa, lo que provocó la indignación del partido conservador Los Republicanos. De los 18 ministros designados, 12 habían servido ya bajo el mandato del exprimer ministro François Bayrou, destituido el pasado 8 de septiembre tras perder una moción de confianza.

La dimisión de Lecornu, apenas 14 horas después de presentar su gabinete, sorprendió a todo el espectro político y a los mercados financieros. Las acciones francesas y el euro registraron caídas en las primeras horas de la jornada ante la creciente incertidumbre.

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a remis la démission de son Gouvernement au président de la République, qui l’a acceptée. pic.twitter.com/zTXAy7OmNG — Gouvernement (@gouvernementFR) October 6, 2025

Por el momento, no se ha designado un nuevo primer ministro, y el propio Lecornu ofrecerá una declaración desde Matignon a las 10:45 horas (local).

El país atraviesa una prolongada crisis política desde las elecciones legislativas de 2024, cuando Macron perdió el control del Parlamento. Desde entonces, ha gobernado con un Ejecutivo minoritario que ha visto una sucesión de dimisiones y cambios en la jefatura de Gobierno.

Con la salida de Lecornu, Francia entra en un nuevo episodio de inestabilidad, sin presupuesto aprobado y sin una mayoría parlamentaria que respalde al presidente, mientras crecen los llamados a convocar elecciones anticipadas por parte de la oposición, incluida la extrema derecha del Reagrupamiento Nacional.