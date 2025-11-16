Autoridades de Ecuador confirmaron la detención en Málaga de Wilmer Chavarría B., alias “Pipo”, quien fingió su muerte en 2021 y operaba desde Europa.

Wilmer Chavarría B., alias “Pipo” y señalado como líder del grupo delictivo Los Lobos, fue detenido en Málaga, España, informó este domingo el comandante general de la Policía Nacional del Ecuador, Pablo Vinicio Dávila Maldonado.

Objetivo prioritario para Ecuador

De acuerdo con las autoridades, “Pipo” era considerado un objetivo de alto valor, vinculado al control de rutas del narcotráfico en coordinación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como a operaciones de minería ilegal, colocación de coches bomba y otros delitos de alto impacto.

"Capturamos a alias 'Pipo', objetivo de más alto valor para el país, líder del grupo delincuencial 'Los Lobos' y uno de los criminales más buscados de la región. Fue detenido en Málaga, España, gracias a un trabajo articulado entre #PolicíaEcuador y #PolicíaEspaña", escribió Dávila.

El comandante añadió que el detenido cuenta con antecedentes por robo, asociación ilícita, narcotráfico, sicariato, atentados terroristas y participación en masacres carcelarias desde 2004.

Fingió su muerte y vivía oculto en Europa

Según el reporte oficial, Chavarría fingió su muerte en 2021, en plena pandemia de Covid-19. Posteriormente habría cambiado su identidad a “Danilo Fernández”, presuntamente nacido en Maracaibo, Venezuela, para establecerse en Europa, desde donde ordenaba asesinatos en Ecuador.

Las autoridades preparan ahora el proceso para ponerlo a disposición de la justicia ecuatoriana.

Tras confirmarse la captura, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reconoció el trabajo policial y aseguró que el operativo demuestra la voluntad de su gobierno para combatir al crimen transnacional.

"Los unos lo dieron por muerto; nosotros lo buscamos en su mismísimo infierno. Esa es la diferencia cuando hay voluntad de luchar por tu país" , escribió el mandatario.

Noboa destacó además la cooperación entre la Policía Nacional ecuatoriana y la española, a la que calificó como indispensable para enfrentar organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras.