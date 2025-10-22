Tres meses después de fugarse del arresto domiciliario en la CDMX, Zhi Dong Zhang, alias “Brother Wang”, fue recapturado en Cuba. Autoridades de ese país notificaron a México para su traslado, confirman fuentes federales.

Zhi Dong Zhang, ciudadano chino señalado por autoridades de México y EU como operador financiero y logístico en el trasiego de fentanilo —con nexos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG)— fue detenido en Cuba y su recaptura ya fue notificada al Gobierno de México para su entrega, informaron fuentes del gabinete de seguridad.

La aprehensión ocurre a casi tres meses de que el individuo se fugó del arresto domiciliario en la Ciudad de México (CDMX), evadiendo el resguardo de la Guardia Nacional.

De acuerdo con reportes de prensa con confirmación oficial, “Brother Wang” llegó a Cuba con documentación falsa tras intentar ingresar a Rusia; su localización en la isla fue difundida esta semana y hoy se corroboró su aseguramiento.

El País y otros medios internacionales señalaron que autoridades cubanas preparan su traslado a México en cuanto concluyan los trámites administrativos.

Zhang, requerido por la justicia de EU, enfrenta señalamientos por exportar y distribuir grandes volúmenes de fentanilo, metanfetamina y cocaína, además de lavar millones de dólares para organizaciones criminales.

Una corte federal en Georgia emitió una nueva orden de aprehensión por lavado en julio de 2025, misma jornada en que se concretó su fuga en CDMX.



