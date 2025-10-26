La Policía francesa arrestó a dos sospechosos del asalto al Louvre ocurrido el 19 de octubre de 2025, cuando un comando robó ocho joyas de la corona valuadas en más de 100 millones de dólares. Uno fue detenido en el aeropuerto Charles-de-Gaulle y otro en la región parisina.

Dos hombres fueron detenidos la noche del sábado en Francia por su presunta participación en el robo de joyas de la corona perpetrado el 19 de octubre de 2025 en el Museo del Louvre.

De acuerdo con fuentes judiciales citadas por la prensa internacional, uno de los sospechosos fue arrestado en el aeropuerto Charles-de-Gaulle cuando intentaba abordar un vuelo al extranjero y el segundo cayó en la región parisina horas después.

Las primeras indagatorias señalan que ambos formarían parte del comando de cuatro individuos que irrumpió en la Galerie d’Apollon y sustrajo ocho piezas de alto valor histórico y económico —tasadas en alrededor de 88 millones de euros (≈ 102 millones de dólares).

Entre los objetos robados destacan una diadema de perlas de la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros asociados a la reina María Amelia. Versiones oficiales y periodísticas reportan que los ladrones aprovecharon un montacargas (plataforma elevadora) para acceder al primer piso, cortaron una ventana y rompieron vitrinas con herramientas eléctricas; la huida fue en motocicletas y tomó menos de ocho minutos.

Autoridades francesas indicaron que la identificación de los sospechosos se apoyó en evidencia forense recuperada del lugar, incluidas herramientas y guantes, y que se procesan decenas de rastros de ADN y huellas.

La Fiscalía de París ha pedido cautela ante filtraciones que pudieran entorpecer la recuperación de las joyas, mientras que el Ministerio del Interior reconoció el avance de la investigación. Hasta el cierre de esta edición no se ha confirmado el paradero del total del botín; una de las coronas habría sido recuperada dañada.

El Louvre reabrió al público el 22 de octubre, aunque la sala afectada permanece cerrada. Expertos en patrimonio han advertido que, por su singularidad y documentación fotográfica, las piezas son difíciles de colocar en el mercado negro sin ser detectadas, lo que abre una ventana para su recuperación.

En paralelo, el museo y el gobierno francés revisan protocolos de seguridad para subsanar vulnerabilidades que permitieron el acceso mediante una plataforma elevadora y el uso de sierras sobre vitrinas.