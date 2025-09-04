Varios empleados de un centro médico en Santa Bárbara, California, fueron destituidos luego de aparecer en un video viral en TikTok en el que se les ve realizando acciones inapropiadas relacionadas con fluidos corporales dejados por pacientes.

Un grupo de empleados de una clínica en California fue destituido luego de la difusión de un video en la red social TikTok, en el que aparecen realizando conductas consideradas inapropiadas dentro de un entorno médico.

El material, grabado en las instalaciones de la Clínica Sansum en Santa Bárbara, muestra a al menos siete trabajadores uniformados posando junto a residuos dejados en camillas de exploración. En el video, titulado “¡Adivina la sustancia!” , se observan gestos de burla, comentarios sarcásticos y acciones como sacar la lengua hacia una mancha en una silla.

El video comienza con la frase “¿Pueden los pacientes dejarles regalos?” y contiene varias imágenes del personal riendo o apuntando hacia los restos visibles en diferentes áreas del consultorio. La grabación finaliza con una imagen del grupo reunido alrededor de una camilla, con algunos empleados adoptando una postura similar a la de una oración.

El contenido fue ampliamente compartido en redes sociales y generó reacciones de indignación entre usuarios, quienes cuestionaron la profesionalidad del personal involucrado.

Un vocero de Sutter Health, red médica con sede en Sacramento a la que está afiliada la clínica, informó que varios de los trabajadores que aparecen en el video fueron despedidos. Aclaró además que la persona que originalmente publicó el material ya no formaba parte de la institución en el momento de su difusión.

"Este comportamiento inaceptable es una violación total de nuestras políticas, muestra una falta de respeto por nuestros pacientes y no será tolerado" , señaló la institución en un comunicado citado por medios locales.

La clínica no ha confirmado el número total de personas destituidas, pero reiteró su compromiso con los estándares éticos y la atención digna hacia los pacientes.



