Un juez federal en Brooklyn anunció la fecha tras la admisión de culpabilidad de Joaquín Guzmán López por intentar entregarlo a Estados Unidos.

Un juez federal de Brooklyn fijó para el 12 de enero de 2026 la audiencia en la que dictará sentencia contra Ismael 'El Mayo' Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa, quien en agosto aceptó declararse culpable de dos cargos que ameritan cadena perpetua.

La decisión fue anunciada este lunes por el juez Brian Cogan, quien agendó la fecha de manera repentina, horas después de que Joaquín Guzmán López admitiera en Chicago su responsabilidad por planear y ejecutar el secuestro de Zambada para entregarlo a autoridades estadounidenses, en julio de 2024.

Guzmán López es hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, antiguo socio de Zambada. El propio Cogan sentenció al Chapo a prisión vitalicia en 2019.

El juez ordenó que la defensa de Zambada entregue su memorándum de sentencia antes del 29 de diciembre, mientras que la fiscalía podrá responder, si lo considera necesario, hasta el 5 de enero.

Aunque la audiencia ya fue programada, no se descartan aplazamientos, comunes en este tipo de procesos y que pueden extenderse por años.

A diferencia de Los Chapitos, Joaquín y Ovidio Guzmán, Zambada no aceptó integrarse como colaborador permanente de las autoridades de Estados Unidos, por lo que es poco probable que reciba una pena menor a la prisión vitalicia.

El Mayo permanece recluido en el Centro de Detenciones de Brooklyn, pero será trasladado a otra prisión tras ser sentenciado. El Buró Federal de Prisiones señala que tiene 75 años, aunque diversas fuentes indican que cumplirá 78 años el 1 de enero.

Al declararse culpable, aceptó haber encabezado una empresa criminal continua desde 1989 hasta 2024, así como delitos bajo la Ley RICO vinculados a actividades de delincuencia organizada entre 2000 y 2012.

También admitió haber pagado sobornos durante 45 años en México a policías, mandos militares y políticos que permitieron operar al Cártel de Sinaloa.

"El pago de estos sobornos se remonta a mis inicios, cuando era un joven que empezaba, y continuó durante todos los años de existencia del cártel" , declaró ante la corte.

Además, aceptó un decomiso de 15 mil millones de dólares, que quedarían bajo control del Gobierno de Estados Unidos en caso de concretarse.