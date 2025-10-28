Frank Pérez, abogado de Dallas, informó ayer a la Corte para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, que asumirá la defensa de Dong, quien fue entregado por México a Estados Unidos (EU) el viernes pasado, luego de su recaptura en Cuba tras haber huido de un arraigo domiciliario en el país.

El ciudadano chino Zhi Dong Zhang, señalado como capo del tráfico de cocaína y fentanilo, será representado ante una corte de Nueva York por el mismo abogado que defiende a Ismael Zambada García, 'El Mayo', líder histórico del Cártel de Sinaloa.

Frank Pérez, abogado de Dallas, informó ayer a la Corte para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, que asumirá la defensa de Dong, quien fue entregado por México a Estados Unidos (EU) el viernes pasado, luego de su recaptura en Cuba tras haber huido de un arraigo domiciliario en el país.

Pérez, un exdetective de narcóticos que lleva décadas en este tipo de casos, fue quien negoció la declaración de culpabilidad de 'El Mayo' Zambada en agosto pasado, por la cual se espera que el capo será condenado a cadena perpetua por el juez Brian Cogan.

Hasta septiembre pasado, Pérez también llevaba la defensa de Miguel Ángel Treviño Morales, 'El Z 40', exjefe del Cártel de Los Zetas sujeto a proceso en Washington D.C., pero tuvo que dejar el caso, luego de que la fiscalía planteó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés con otros clientes del litigante.

En Brooklyn, también ante el juez Cogan, Dong enfrenta diez cargos de tráfico internacional de cocaína y metanfetaminas, así como lavado de dinero, aunque la versión pública de la acusación en su contra solo menciona una transacción de 54 mil dólares en noviembre de 2020.

En este caso, los coacusados de Dong son Cosme Avendaño Soto, Qi Yun, Lorena Solano Castro, Christian Alan Soto Espinoza y Alejandra Rojel Urquidi.

Además de 'El Mayo' Zambada, Cogan llevó los juicios contra Joaquín 'El Chapo' Guzmán y contra el exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, entre otros jefes, y cómplices del Cártel de Sinaloa, aunque la acusación contra Dong no menciona alguna relación directa con esos expedientes.

Las dos acusaciones principales contra Dong, conocido como 'Brother Wang', entre muchos otros alias, están radicadas ante la Corte de Distrito para el Norte de Georgia, con sede en Atlanta.

En esos casos se especifica el alcance que llegó a tener la organización de 'Brother Wang', que recibió depósitos por 20 millones de dólares en 170 cuentas entre 2020 y 2021.

Este viernes, un juez de Atlanta, Justin Anand, fijó el 17 de noviembre como fecha de la audiencia inicial de Dong, pero el caso de Nueva York tiene preferencia por ahora, porque es más antiguo.