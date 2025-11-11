Jorge Glas es trasladado a nueva cárcel en Ecuador por condenas de cohecho y asociación ilícita. Abogada denuncia violación de derechos humanos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha confirmado este lunes el traslado del exvicepresidente del país Jorge Glas a una nueva prisión, desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, por dos condenas de seis y ocho años de privación de libertad por sendos casos de corrupción.

"Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales" , ha asegurado en un breve mensaje en su cuenta de la red social X, donde ha adjuntado dos fotografías del reo.

Poco antes, el mandatario ecuatoriano ha anunciado que "los primeros 300 PPL (personas privadas de libertad) más peligrosos ya fueron trasladados a la cárcel del Encuentro" , un nuevo centro penitenciario ubicado en la provincia costera de Santa Elena.

"El crimen quiso desafiar a Ecuador y empezar su campaña. Hoy, Ecuador le respondió con hechos" , ha subrayado.

La abogada del exdirigente, Sonia Gabriela Vera, ha rechazado su traslado en lo que ha denunciado como un "acto de desacato y humillación" por parte de Noboa, recordando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó a mediados de octubre medidas cautelares a su defendido e instó a Quito a garantizar la salud y la vida de Glas.

"La publicación de imágenes del beneficiario en reclusión, acompañadas de expresiones de burla y escarnio, constituye una violación directa a la orden vinculante de la CIDH que prohíbe toda forma de exposición o trato incompatible con la dignidad humana, e impone al Estado el deber reforzado de protección y respeto" , ha esgrimido en un extenso comunicado en X, donde ha denunciado no haber sido notificada del traslado por parte de las autoridades.

Además, ha asegurado que se trata de una " transgresión grave y dolosa de la Convención Americana, de su Reglamento, y de los estándares internacionales sobre medidas provisionales y custodia estatal de personas en riesgo" .

Así, ha acusado al Gobierno de Ecuador de utilizar "el sistema carcelario como herramienta de propaganda (lo que) constituye una manifestación de tortura psicológica institucionalizada, proscrita de forma absoluta por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos" .

El que fuera vicepresidente de Rafael Correa en 2013 y con Lenín Moreno en 2017 cumple dos sentencias de prisión por cohecho y asociación ilícita en los casos Odebrecht y Soborno. Sobre él pesa además una condena de primera instancia a trece años de cárcel por el caso Reconstrucción de Manabí, recoge el diario 'Primicias'.