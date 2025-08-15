El presidente de EU y su homólogo ruso sostienen un encuentro en la Base Elmendorf-Richardson, en medio de tensiones globales y sin la participación de Ucrania ni líderes europeos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, sostuvieron este viernes un encuentro en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, con el objetivo de discutir escenarios para poner fin a la guerra en Ucrania.

El formato de la reunión cambió de un encuentro privado a una sesión de tres contra tres. Por parte de Washington participaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff. Moscú estuvo representado también por el ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, y el asesor Yuri Ushakov.

Temas centrales

De acuerdo con Trump, la agenda contempla las demandas rusas de que Ucrania ceda territorio como parte de un acuerdo de paz, así como la posibilidad de que Estados Unidos y socios europeos ofrezcan garantías de seguridad fuera del marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Putin mantiene su oposición al ingreso de Ucrania a la alianza militar y ha condicionado cualquier alto al fuego a la suspensión del envío de armas occidentales y a frenar la movilización ucraniana, condiciones rechazadas por Kyiv.

Simbolismo del lugar

La elección de Alaska como sede tiene un valor geopolítico. La base, ubicada a menos de cinco kilómetros de territorio ruso en su punto más cercano, fue clave durante la Guerra Fría para la defensa aérea de Estados Unidos. Actualmente sigue participando en la intercepción de aeronaves rusas que se acercan a su espacio aéreo.

Analistas señalan que el lugar permite un encuentro más seguro y alejado de protestas, además de marcar distancia de los escenarios europeos habituales para este tipo de cumbres.

Próximos pasos

Trump no descartó convocar a una segunda reunión con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, si se alcanzan avances. Sin embargo, reconoció que existe un margen significativo de desacuerdo entre las partes.

Ambos líderes ofrecerán una conferencia conjunta al concluir la cumbre, que podría dar pistas sobre la viabilidad de un acuerdo integral para el conflicto.