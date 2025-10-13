El Gobierno de Israel confirmó este 13 de octubre la liberación de los últimos 20 rehenes vivos retenidos en Gaza. En paralelo, Donald Trump viajó a Jerusalén para dirigirse al Parlamento y luego a Sharm el Sheij para copresidir una cumbre internacional.

Las autoridades israelíes confirmaron la liberación de 20 rehenes vivos que permanecían en poder de Hamas desde 2023; el retorno se efectuó en dos etapas y formó parte de un acuerdo más amplio para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

La entrega ocurrió en puntos designados en Ciudad de Gaza, el centro del enclave y Khan Younis, con verificación de la Cruz Roja.

En Jerusalén, el presidente de EU, Donald Trump, se dirigió al Parlamento israelí (Knéset) y calificó el momento como el inicio de “una nueva etapa” en Medio Oriente, antes de viajar a Sharm el Sheij para copresidir una cumbre de paz junto con el presidente egipcio Abdelfatá al Sisi, a la que confirmaron asistencia más de 20 líderes.

El acuerdo incluye la ampliación del ingreso de ayuda humanitaria a Gaza y un intercambio de rehenes por prisioneros palestinos. Medios y fuentes oficiales reportan que el canje contempla la excarcelación de más de 1,700 detenidos palestinos.

Familiares de víctimas y el ministro de Defensa, Israel Katz, denunciaron un incumplimiento de Hamas al entregar solo 4 de los 28 cuerpos de rehenes fallecidos que, según el pacto, debían ser devueltos. La Cruz Roja se movilizó para recibir los restos en un punto del sur de la Franja.