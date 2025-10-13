Liberan a 20 rehenes israelíes tras más de dos años
El Gobierno de Israel confirmó este 13 de octubre la liberación de los últimos 20 rehenes vivos retenidos en Gaza. En paralelo, Donald Trump viajó a Jerusalén para dirigirse al Parlamento y luego a Sharm el Sheij para copresidir una cumbre internacional.
Las autoridades israelíes confirmaron la liberación de 20 rehenes vivos que permanecían en poder de Hamas desde 2023; el retorno se efectuó en dos etapas y formó parte de un acuerdo más amplio para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.
La entrega ocurrió en puntos designados en Ciudad de Gaza, el centro del enclave y Khan Younis, con verificación de la Cruz Roja.
En Jerusalén, el presidente de EU, Donald Trump, se dirigió al Parlamento israelí (Knéset) y calificó el momento como el inicio de “una nueva etapa” en Medio Oriente, antes de viajar a Sharm el Sheij para copresidir una cumbre de paz junto con el presidente egipcio Abdelfatá al Sisi, a la que confirmaron asistencia más de 20 líderes.
El acuerdo incluye la ampliación del ingreso de ayuda humanitaria a Gaza y un intercambio de rehenes por prisioneros palestinos. Medios y fuentes oficiales reportan que el canje contempla la excarcelación de más de 1,700 detenidos palestinos.
Familiares de víctimas y el ministro de Defensa, Israel Katz, denunciaron un incumplimiento de Hamas al entregar solo 4 de los 28 cuerpos de rehenes fallecidos que, según el pacto, debían ser devueltos. La Cruz Roja se movilizó para recibir los restos en un punto del sur de la Franja.