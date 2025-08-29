Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos determinó que Donald Trump no tenía facultad legal para imponer aranceles globales bajo emergencia nacional, aunque la medida seguirá vigente en tanto se analiza en la Suprema Corte.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal en Estados Unidos resolvió este viernes 29 de agosto que el expresidente Donald Trump no tenía facultad legal para declarar emergencias nacionales y aplicar aranceles generalizados a las importaciones.

La decisión, aprobada por mayoría de 7 votos contra 4, confirmó en gran parte lo establecido en mayo por un tribunal especializado en comercio internacional de Nueva York. Sin embargo, los jueces permitieron que los aranceles continúen mientras el caso es revisado por la Suprema Corte de Justicia.

Tras el fallo, Trump publicó un mensaje en Truth Social, donde defendió la continuidad de su política arancelaria:

“¡TODOS LOS ARANCELES SIGUEN EN EFECTO! (...) Si alguna vez desaparecen, sería un desastre total para el país. Nos debilitaría financieramente y tenemos que ser fuertes”, escribió.

El exmandatario afirmó que los aranceles son la “mejor herramienta para apoyar a los trabajadores y las empresas que producen en Estados Unidos”, y anticipó que con el respaldo de la Suprema Corte su plan se mantendrá vigente.