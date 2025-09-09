Un rumor reciente en Facebook asegura que los inmigrantes en Estados Unidos sin antecedentes criminales no pueden ser detenidos, incluso si no tienen estatus legal.

El Consulado de Estados Unidos en México ha emitido alertas a través de sus redes sociales sobre la circulación de información falsa que puede poner en riesgo a los inmigrantes.

Un rumor reciente en Facebook asegura que los inmigrantes en Estados Unidos sin antecedentes criminales no pueden ser detenidos, incluso si no tienen estatus legal. Sin embargo, esta información es falsa y puede ser utilizada por coyotes para aprovecharse de las personas que intentan cruzar la frontera, refiere la alerta.

La difusión de información falsa puede tener graves consecuencias para los inmigrantes que buscan cruzar la frontera. Los coyotes pueden utilizar estas mentiras para convencer a las personas de intentar cruzar la frontera, poniendo en riesgo su seguridad y bienestar. Es importante que las personas se informen a través de fuentes oficiales y confiables para evitar caer en trampas y estafas.

El Consulado de Estados Unidos en México enfatiza la importancia de informarse a través de fuentes oficiales y confiables. Las personas deben ser cautelosas al compartir información en redes sociales y verificar la autenticidad de las fuentes antes de tomar decisiones importantes.

Las autoridades estadounidenses tienen la potestad de detener y deportar a personas que no tienen estatus legal en el país. Es importante que los inmigrantes estén informados sobre sus derechos y las consecuencias de intentar cruzar la frontera de manera irregular.

Es importante ser consciente de los riesgos y consecuencias de intentar cruzar la frontera de manera irregular. La seguridad y el bienestar de los inmigrantes deben ser la prioridad, y la información oficial puede ayudar a tomar decisiones informadas y seguras.