El adulto mayor Mario Rueda, de 72 años, fue asesinado en Buenos Aires por un joven de 18 años tras oponerse al robo de su bicicleta; el hombre estudiaba la primaria en una escuela para adultos, una meta que no pudo cumplir debido a la precariedad de su infancia.

Un crimen en la provincia de Buenos Aires, Argentina, conmocionó a la sociedad tras confirmarse el asesinato de Mario Rueda, un adulto mayor de 72 años. La víctima fue atacada con un tubo en la cabeza por un joven de 18 años, presuntamente para robarle su bicicleta. Don Mario vivía en condiciones de precariedad y dedicaba sus últimos años a la educación, una meta que la pobreza de su infancia le impidió alcanzar.

Mario Rueda acudía a la Escuela Primaria Adultos N° 701 "Florentino Ameghino" para terminar sus estudios básicos. El adulto mayor era conocido y apoyado por su comunidad debido al esfuerzo que realizaba para superar el analfabetismo.

Oponer resistencia

Los hechos se registraron el pasado 28 de noviembre, cuando don Mario regresaba a su domicilio tras visitar a su sobrina. Un grupo de asaltantes lo interceptó con la finalidad de sustraerle la bicicleta, la cual representaba su único medio de transporte. La víctima se opuso al robo.

Durante el forcejeo, uno de los sujetos, identificado como Miguel Ángel Ozorio, de 18 años, lo golpeó con un tubo en la cabeza. El ataque ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la zona.

El golpe fue de una brutalidad extrema. Don Mario fue trasladado de urgencia a la clínica La Torre, donde ingresó con fractura de cráneo, partes astilladas y el cerebro al descubierto. La víctima permaneció una semana en coma farmacológico e intubado, luchando por su vida antes de fallecer.

Exigencia de justicia

La fiscal Carina Saucedo, de la UFI N° 2 de Moreno, informó que Miguel Ángel Ozorio, el joven de 18 años, fue detenido y puesto a disposición judicial. La investigación avanza para formalizar la reclusión del responsable por el delito de homicidio.

La familia del adulto mayor exige una pena máxima para el asesino, destacando el valor y la perseverancia de Don Mario. María Rosa, sobrina de la víctima, lamentó el trágico destino de su familiar: “Era analfabeto y ahí se distraía y aprendía. Además, recibía tanto cariño… Volvía de noche y nunca le pasó nada. Y lo mataron en la puerta de su casa al mediodía”.

El caso de Mario Rueda ejemplifica los riesgos de la violencia urbana en Argentina y el impacto en los sectores más vulnerables de la población.