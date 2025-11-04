La legisladora republicana de Colorado fue fotografiada con un sombrero, un vestido y un cartel con un mensaje considerado racista

La representante republicana Lauren Boebert, conocida por sus posturas ultraconservadoras, volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de aparecer en una fiesta de Halloween con un disfraz de temática mexicana, acompañado de un cartel que muchos calificaron de racista.

La fotografía, difundida ampliamente en redes sociales el fin de semana, muestra a Boebert con un sombrero, un vestido similar al tradicional mexicano y un letrero con la frase:

“Palabra mexicana del día: JUICY (tú ves). Dime si tú ves que viene ICE.”

La frase juega con la pronunciación en inglés de “you see” (“tú ves”) para imitar un acento mexicano, en referencia a la agencia ICE (Immigration and Customs Enforcement), encargada de las deportaciones en Estados Unidos. En la imagen, la congresista aparece junto a un hombre vestido como agente de inmigración, identificado como Kyle Pearcy, su novio y corredor de bienes raíces de Windsor, Colorado.

Condena de líderes latinos

El disfraz provocó reacciones inmediatas de organizaciones y políticos latinos de Colorado.

“Debería avergonzarse de sí misma” , declaró Stacy Suniga, presidenta de la Latino Coalition of Weld County. “Su intolerancia e ignorancia son evidentes en la elección de su atuendo” .

Por su parte, la senadora estatal Julie Gonzales, copresidenta del Colorado Democratic Latino Caucus, exigió una disculpa pública: “Nuestra cultura no es un disfraz y ser bilingüe no es una broma” , afirmó.

Incluso algunos asistentes a la fiesta calificaron el atuendo como “lo más repugnante que he visto” y aseguraron que muchas personas optaron por evitar a la pareja durante el evento.

La respuesta de Lauren Boebert

Ante las críticas, la congresista no ofreció disculpas. A través de un portavoz, su oficina se limitó a señalar que “es un disfraz de Halloween” y desvió el tema para criticar a los demócratas por oponerse a un proyecto de ley que busca reabrir el gobierno federal, actualmente en cierre parcial.