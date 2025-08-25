El Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrecerá este lunes una conferencia de prensa en Nueva York para anunciar oficialmente la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que este lunes 25 de agosto de 2025, a las 13:00 horas (tiempo de Sonora), se llevará a cabo una conferencia de prensa en Nueva York para dar a conocer la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa.

El evento será presidido por la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, y el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, Jr.

A ellos se sumarán altos funcionarios de seguridad y justicia federal:

Terrance C. Cole, administrador de la DEA .

. Derek W. Gordon, director ejecutivo adjunto interino de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Chad Yarbrough, director de Operaciones del FBI .

. Jason A. Reding Quiñones, fiscal del Distrito Sur de Florida.

Justin R. Simmons, fiscal del Distrito Oeste de Texas.

Matthew R. Galelotti, fiscal general adjunto interino.

La rueda de prensa será el espacio en el que se detallarán los cargos y la admisión de culpabilidad de Zambada García, considerado uno de los fundadores y líderes más influyentes del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, este anuncio representa un paso clave en los procesos judiciales contra líderes del narcotráfico que han operado por décadas en México y Estados Unidos.



