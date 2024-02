Construir un legado de póker: cómo dejar huella en el mundo del póker

De todos los juegos de azar que existen, el póker es el único que se ha consagrado hasta el punto de llegar a considerarse casi como un deporte.

Los jugadores profesionales de póker son auténticas celebridades que pueden mover a millones de personas y que se convierten en auténticos iconos. Son nombres muy famosos a los que los jugadores que están comenzando desean aspirar, metas a seguir que han dejado una profunda huella en este sector.

¿Se puede llegar a construir un legado semejante en el póker? Por supuesto que sí. Si hay celebridades haciéndolo, es porque es posible, aunque eso no implica que sea fácil. Es una carrera de fondo que requiere paciencia, constancia y dedicación. Y te vamos a ayudar a que puedas hacerla, con unos consejos esenciales que te servirán como punto de partida para conseguir dejar que tu nombre y el póker vayan de la mano para siempre.

¿Cómo hacerse un nombre en el mundo del póker?

Puede que nunca antes te hayas sentado a una mesa a jugar, o puede que incluso ya tengas tanta experiencia que sepas leer a tus oponentes en una partida de póker al momento. Si tu caso es el primero, te va a ser mucho más fácil aplicar lo que te vamos a explicar, porque podrás empezar desde cero poniéndolo en práctica. Si no lo es, te recomendamos que eches la vista atrás y compruebes si has aplicado lo que te vamos a explicar. ¿Lo haces? Enhorabuena, vas a dejar un fuerte legado en el mundo del póker. ¿No lo haces? En ese caso, empieza ya a cambiar las cosas.

Constancia, la clave del éxito

De la misma forma que un deportista mejora a base de entrenar, la única manera de que mejores como jugador de póker es jugando sin parar. Estudia estrategias, observa partidas de profesionales, analiza las nuevas tendencias. Debes estar al tanto de todo, asimilar conocimientos y ponerlo todo en práctica jugando. Solo así podrás ir adquiriendo la experiencia necesaria para empezar a mejorar y ascender, como también para ir reforzando esa huella que quieres dejar en este terreno.

Esto es una labor que requiere mucho tiempo. Es más, no importa si llevas años ya jugando, siempre aprenderás algo nuevo y siempre habrá algo que mejorar. La perfección no existe, pero acercarse a ella es la mejor manera de convertirse en un icono memorable.

Acude a torneos

Aunque no seas un profesional, debes acudir a torneos de poker para enfrentarte a otros jugadores de alto nivel y comprobar cuál es el listón que hay en general. Nosotros, como expertos en este juego de cartas, recomendamos este operador de poker para empezar por jugar en torneos más pequeños, ya que disponen de una amplia variedad de torneos, incluidos Texas Hold'em, Omaha, series de poker online y torneos PKO, además de partidas con dinero en efectivo. No tengas prisa, pero procura estar presente en todos los torneos de póker que puedas.

Comparte lo que sabes

Cuando ya tengas bastante experiencia acumulada, comparte lo que sabes con el mundo. Puedes abrir una página web en la que des consejos, montar cursos para que las personas se inicien en el póker o incluso aprovechar tus perfiles en redes sociales para dar tips, recomendaciones o compartir tus vivencias. En realidad, puedes y debes complementarlo todo para que tu nombre se extienda más y pase a ser como una marca.

Poco a poco, si te centras en el póker, verás cómo tu identidad se va viendo vinculada a este juego y más personas te conocen gracias a él. ¿Acaso existe mejor forma de dejar huella en este juego?

Juega limpio

Dar una mala imagen es terrible. Te recordarán, sí, pero como aquel jugador que hizo trampas o que causó problemas en un evento importante. Tenemos casos muy claros sobre esto, como el de un grinder que fue expulsado de una final por ir borracho. Ese tipo de comportamientos es algo que has de evitar, sobre todo porque también puede afectar a los posibles patrocinios, y eso es lo último que un jugador que tenga cierta fama se puede permitir. No hay imagen más memorable que la de alguien que juega limpio y muestra un comportamiento excelente, justo y educado.

Respeta a tus rivales, estrecha manos cuando pierdas y no te excedas en las celebraciones al ganar. Ser comedido puede ser difícil, pero muestra una profesionalidad, clase y elegancia que acaba calando en todo el mundo. Dicen que no importa si hablan bien o mal de ti, pero que lo importante es que hablen. Nada más lejos de la realidad. Si quieres dejar una huella realmente profunda en el sector, debes mantener un código intachable.

Construir un legado memorable en el mundo del póker no es fácil, como no lo es en ningún otro sector. Puedes hacerlo, pero, como hemos dicho, es algo que requiere constancia, entrenamiento, lanzarse a competir, mantener siempre un código de buena conducta y, sobre todo, asumir que la victoria no es una constante. Insiste, sé perseverante y paciencia. Todo dará sus frutos.