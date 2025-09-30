Videos de la redada muestran a tres agentes enmascarados sujetándolo contra el piso, mientras dice "No puedo respirar"

Rafie Ollah Shouhed, un ciudadano estadounidense de 79 años, aún respira con dificultad y se toca las costillas fracturadas tras un operativo de la Patrulla Fronteriza en su negocio de lavado de autos en Van Nuys, ocurrido el pasado 9 de septiembre, escribió CNN.

VIDEO: Redada violenta en Car Wash

Ese martes, alrededor de las 11 de la mañana, Shouhed recorría su negocio asegurándose de que todo funcionara con normalidad. De repente, varios vehículos llegaron al lugar,donde agentes de inmigración enmascarados y armados iniciaron un operativo.

Shouhed fue empujado y tirado al suelo en dos ocasiones, según muestran videos de seguridad. En un momento, intentó acercarse a los agentes para preguntar qué sucedía, pero uno de ellos le respondió: “No se j*de con inmigración”, mientras tres más lo sometían violentamente.

“No podía respirar”, relató Shouhed, quien además padece problemas cardíacos y tiene tres stents.

Tras ser esposado, fue llevado a un centro de detención donde permaneció casi 12 horas antes de ser liberado, según su testimonio.

79-year-old business owner Rafie Ollah Shouhed sues ICE for $50M after allegedly being slammed to the ground outside his car wash. He says the assault left him with broken ribs, brain trauma, and forced him to shut down his business.#ICE #CivilRights #BreakingNews #RafieOllah pic.twitter.com/oTjFBqP16I — FirstDaily (@FirstDailyMedia) September 28, 2025

Acusaciones oficiales

Durante el operativo también fueron arrestados cinco empleados del autolavado, originarios de Guatemala y México, quienes según el Departamento de Seguridad Nacional infringieron las leyes migratorias de EU.

Sobre Shouhed, la versión oficial indicó que “el propietario obstaculizó el operativo y fue arrestado por agredir y bloquear a un agente federal”. Sin embargo, él niega haber intentado impedir la redada, y su abogado asegura que los videos muestran que cooperó en todo momento.

Secuelas

Tras la redada, Shouhed sufrió:

Fracturas en al menos cuatro costillas.

Moretones en los brazos y lastimadura en el codo.

y lastimadura en el codo. Traumatismo craneal.

Dificultad para respirar y dormir, lo que lo obliga a permanecer sentado en una silla reclinable.

“Créame, no he respirado profundo en tres semanas” , dijo el microempresario, quien ha visto afectada su calidad de vida.

Demanda de 50 millones de dólares

El abogado de Shouhed, V. James D’Simone, presentó una demanda federal por 50 millones de dólares contra ICE. Los cargos incluyen:

Agresión física.

Lesiones graves.

graves. Angustia emocional.

emocional. Indiferencia deliberada ante su condición médica.

Violación de derechos civiles y constitucionales.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha comentado sobre la demanda.

Votó por Trump: "Es un gran país"

Shouhed, nacido en Teherán, Irán, y ciudadano estadounidense desde 1980, afirmó:

“Éste es un gran país, amo este país… Pero la actitud de estas personas no está bien ni es justa. Nadie debería ser tratado así.”

Según reportes, él habría votado por Donald Trump en las más recientes elecciones de Estados Unidos. La redada forma parte de una serie de operativos migratorios especialmente dirigidos a comunidades de habla hispana y negocios con trabajadores latinoamericanos.

El microempresario también denunció la falta de comunicación de los agentes y la intimidación física que recibió: