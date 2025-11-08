Las cancelaciones superaron las 1,000 este sábado por la reducción operativa ordenada por la FAA ante la falta de controladores durante el cierre federal. Los aeropuertos de Charlotte, Newark, JFK, Chicago y Atlanta figuran entre los más afectados.

Por segundo día consecutivo, las aerolíneas en EU cancelaron más de 1,000 vuelos debido a la reducción del tráfico aéreo ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) en el contexto del cierre de gobierno, que ya suma 38–39 días. La medida responde a la escasez de controladores y afecta a grandes terminales como Charlotte, Newark y JFK.

FlightAware registró más de mil cancelaciones y miles de demoras; la FAA aplicó demoras programadas en al menos ocho grandes aeropuertos y reportó recortes graduales que pueden ampliarse si persiste el ausentismo de controladores. Charlotte encabezó las cancelaciones del sábado.

¿Cuál es la respuesta política ante el cierre de gobierno?

Bajo una orden de emergencia, la FAA exige a las aerolíneas recortar operaciones en 40 aeropuertos “de alto impacto” en 6% para el 11 de noviembre y 10% para el 14; las compañías que excedan el tope se arriesgan a multas por vuelo. Reuters y AP añadieron que el recorte podría ampliarse si el shutdown continúa.

El Senado trabaja este fin de semana sin acuerdo: la mayoría republicana rechazó la oferta del líder demócrata Chuck Schumer para reabrir el gobierno junto con un año de prórroga a subsidios de salud del ACA; la FAA atribuye los recortes a seguridad operacional ante ausentismo y falta de pago a personal esencial.



