El Senado de EU trabajará este fin de semana por primera vez desde que comenzó el cierre del gobierno, que cumple 39 días, sin un acuerdo a la vista entre republicanos y demócratas para reabrirlo. La mayoría republicana rechazó el viernes la oferta del líder demócrata, Chuck Schumer, de reabrir el gobierno con una extensión de un año a los subsidios de salud del ACA.

¿Cuál es el estado actual del cierre del gobierno en Estados Unidos?

Mientras siguen las negociaciones, millones de beneficiarios enfrentan nuevos retrasos en SNAP y las aerolíneas recortan operaciones por presión sobre controladores aéreos federales; al menos cientos de vuelos fueron cancelados en todo el país en los últimos días.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, calificó la propuesta demócrata como “inviable” y baraja un paquete alterno que reabriría el gobierno sin fijar ahora la política de salud. Paralelamente, un grupo de demócratas moderados, encabezado por Jeanne Shaheen, negocia con republicanos de base una salida que combine votaciones parciales de gasto y un compromiso para discutir sanidad después.

¿Qué propuestas y reacciones existen para resolver el cierre?

El presidente Donald Trump pidió a los republicanos eliminar el filibusterismo para resolver el impasse con mayoría simple, propuesta que la bancada ha resistido. El cierre —el más largo registrado— ya afecta a aerolíneas, mercados y programas sociales.



