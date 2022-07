VIDEO | Hombre salva a niña de morir tras caer de un quinto piso

En la localidad de Tongxiang, China, un sujeto salvó la vida de una niña de dos años, luego de atraparla antes de que impactara el suelo tras caer desde el quinto piso de un edificio.

Un sujeto originario de China salvó la vida de una niña de dos años, luego de que estuviera a punto de impactarse contra el suelo tras caer desde el quinto piso de un edificio de la localidad de Tongxiang; las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad, y posteriormente divulgadas en redes sociales.

El hombre, identificado como Shen Dong, de 31 años, caminaba por la zona como todos los días, cuando una mujer que caminaba junto a él se dio cuenta de que la infante estaba a punto de caer desde la ventana de un departamento, y le pidió ayuda para salvarla.

Como se aprecia en el video, Shen Dong se posiciona en el sitio en el que se esperaba que la pequeña cayera, y llegado el momento extendió los brazos para poder frenar la caída y evitar que el hecho terminara en tragedia.

Tanto el joven como la menor fueron llevados a un hospital, en el que la niña permanece internada tras sufrir lesiones en piernas y pulmones, mientras que el sujeto refirió haber resultado completamente ileso.