Charlie Kirk, CEO y cofundador de Turning Point USA, fue baleado durante un evento en Utah Valley University.

El director ejecutivo y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, Charlie Kirk, fue baleado el miércoles durante un evento en Utah Valley University, informó la propia organización.

Un portavoz confirmó que Kirk permanece hospitalizado. Hasta el momento no se han reportado más víctimas.

Las autoridades no han revelado la identidad del responsable del ataque ni las motivaciones. La policía universitaria indicó que se ordenó a estudiantes y personal refugiarse en el lugar tras los disparos.

Reacciones oficiales

El gobernador de Utah informó que sigue de cerca la situación, mientras que el senador republicano Mike Lee y el expresidente Donald Trump pidieron oraciones por la salud de Kirk.

“Un gran hombre de principio a fin. ¡DIOS LO BENDIGA!”, escribió Trump en redes sociales.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que la agencia monitorea el caso y que agentes acudirán al lugar para colaborar en la investigación.

El ataque fue rechazado por líderes de distintos partidos. El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, calificó el hecho de “repugnante y despreciable”.

El tiroteo ocurre en medio de un aumento de episodios de violencia política en Estados Unidos, incluidos el asesinato de una legisladora estatal en Minnesota, ataques con fuego en Colorado y Pennsylvania, y el atentado contra el presidente Trump en 2024.



