La Casa Blanca reconoció este miércoles que podrían realizarse redadas y detenciones de inmigrantes durante el Mundial de 2026, que será organizado por Estados Unidos, México y Canadá, en medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Casa Blanca confirma redadas a inmigrantes durante Mundial 2026

A dos días del sorteo de grupos, que la FIFA realizará en Washington D.C., el representante del Gobierno estadounidense ante el grupo de trabajo con el organismo, Andrew Giuliani, afirmó que aunque el país agilizará trámites de visado para aficionados con entradas del torneo, no se descartan acciones contra personas que se encuentren en situación irregular.

Giuliani aseguró que el Gobierno reducirá tiempos para la obtención de visados destinados a quienes compren boletos oficiales de la FIFA. Sin embargo, admitió que la prioridad de la administración Trump sigue siendo la seguridad interna.

"Conozco al presidente desde hace 25 años, y el presidente no descarta nada que ayude a que los ciudadanos estadounidenses estén más seguros" , declaró.

Detalles sobre visados y seguridad para el Mundial 2026

El funcionario sostuvo que el objetivo es permitir el ingreso ordenado de los millones de visitantes esperados para la competencia, pero advirtió que las autoridades migratorias actuarán si detectan riesgos.

Señaló que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha enfatizado que quienes se encuentran en el país de forma irregular deben entregarse al sistema migratorio para facilitar su salida.

Las restricciones se endurecen tras la orden de Trump de bloquear visados para 19 países luego del ataque contra un Guardia Nacional. Esto afectará directamente a aficionados de Irán y Haití, que ya están clasificados al torneo.

Aun así, la Casa Blanca permitirá el ingreso a deportistas, cuerpos técnicos, personal esencial y familiares directos de las selecciones.

En el caso de visitantes provenientes de países con acuerdos de cooperación diplomática, como España, continuará vigente el uso del formulario ESTA, que permite estancias de hasta 90 días sin visado tradicional.

Giuliani describió el Mundial de 2026 como "el mayor evento deportivo de la historia humana", con 48 selecciones y 16 sedes en los tres países. Aseguró que el Gobierno ha estudiado medidas de seguridad adoptadas en ediciones anteriores y en otros eventos internacionales para enfrentar los desafíos de una competencia de tal magnitud.

Respecto al costo de las entradas, que alcanzan hasta 6 mil 750 dólares para la final bajo el esquema de precios dinámicos, la FIFA confirmó que reservará boletos a precios fijos para algunas categorías, incluyendo el 8 por ciento destinado a cada federación participante. No obstante, la mayor parte del aforo dependerá de la demanda.

Giuliani afirmó que el futbol ha incrementado su popularidad en Estados Unidos y que se esperan hasta 2 mil millones de espectadores para la final, lo que, dijo, convierte la cita en una oportunidad histórica para el país pese al clima político marcado por tensiones migratorias.