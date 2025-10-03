Según el tesorero, será conmemorativa del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó que está considerando la emisión de una moneda de un dólar con la imagen del presidente Donald Trump, como parte de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia del país en 2026.

"No hay noticias falsas aquí. Estos primeros diseños en honor al 250 aniversario de Estados Unidos y al @POTUS son reales”, escribió Brandon Beach, tesorero de EEUU, en X (antes Twitter).

Diseños preliminares de la moneda

Beach confirmó los planes para emitir esta moneda, respondiendo a una publicación que compartía las primeras imágenes de ésta, de Steve Guest:

Anverso: muestra el perfil de Donald Trump acompañado de las palabras “In God We Trust” y las fechas “1776-2026”.

muestra el perfil de Donald Trump acompañado de las palabras “In God We Trust” y las fechas “1776-2026”. Reverso: representa a Trump levantando el puño frente a una bandera estadounidense, acompañado de la frase “FIGHT, FIGHT, FIGHT”, en referencia al intento de asesinato que sufrió en julio de 2024 en Butler, Pensilvania.

representa a Trump levantando el puño frente a una bandera estadounidense, acompañado de la frase “FIGHT, FIGHT, FIGHT”, en referencia al intento de asesinato que sufrió en julio de 2024 en Butler, Pensilvania. La imagen del reverso recuerda el momento en que Trump levantó el puño tras un intento de asesinato, un hecho que marcó su campaña de 2024.

Beach aclaró que se trata de primeros borradores y que se dará más información cuando termine el actual cierre parcial del gobierno estadounidense.

No fake news here. These first drafts honoring America’s 250th Birthday and @POTUS are real.



Looking forward to sharing more soon, once the obstructionist shutdown of the United States government is over. https://t.co/c6HChM6ijG — U.S. Treasurer Brandon Beach (@TreasurerBeach) October 3, 2025

Será por el aniversario de la independencia de EU

El Congreso estadounidense aprobó en 2020 una ley bipartidista, firmada por Trump durante su primer mandato, que autoriza al Secretario del Tesoro a emitir monedas de un dólar durante 2026 con diseños emblemáticos del semiquincentenario de Estados Unidos.

Aunque es poco común que la moneda estadounidense presente a una persona viva, el proyecto de Trump sigue esta normativa.

Un portavoz del Tesoro afirmó que el borrador refleja “el espíritu duradero de nuestro país y de la democracia, incluso frente a grandes obstáculos”. La moneda será curso legal, con valor nominal de un dólar.

La emisión de esta moneda se suma a otras acciones de Trump para vincularse con las celebraciones del aniversario, como el controvertido desfile militar en Washington D.C. en junio, que coincidió con su 79º cumpleaños.