El primer ministro Mark Carney confirmó que Canadá levantará a partir del 1 de septiembre los aranceles de represalia a productos de Estados Unidos incluidos en el T-MEC, aunque mantendrá gravámenes sobre acero, aluminio y autos.

Canadá anunció que eliminará todos los aranceles de represalia aplicados a productos provenientes de Estados Unidos que están amparados por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La medida entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, informó el primer ministro Mark Carney.

“En consonancia con el compromiso de Canadá con el T-MEC, anuncio que el gobierno canadiense seguirá el ejemplo de Estados Unidos al eliminar todos los aranceles canadienses sobre los productos estadounidenses específicamente cubiertos por el acuerdo”, señaló Carney en conferencia de prensa.

No obstante, Canadá mantendrá los aranceles que actualmente pesan sobre el acero, el aluminio y los automóviles, sectores estratégicos para su economía. El primer ministro explicó que el objetivo es avanzar en una renegociación que siente nuevas bases en la relación comercial con Washington bajo la administración de Donald Trump.

Con esta decisión, Ottawa busca reforzar el cumplimiento de los compromisos trilaterales del T-MEC y reducir tensiones en sectores sensibles, mientras al mismo tiempo conserva medidas de protección sobre industrias consideradas clave para su desarrollo económico.



