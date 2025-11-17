Ottawa actualizó el 13 de noviembre su aviso de viaje y pidió extremar precauciones por la presencia del crimen organizado y los riesgos para turistas.

El Gobierno de Canadá actualizó el 13 de noviembre su advertencia oficial de viaje para México e instó a sus ciudadanos a "ejercer un alto grado de precaución" en todo el país debido a los elevados niveles de actividad criminal y el riesgo de secuestro.

La actualización señala que, pese a los esfuerzos de seguridad en zonas turísticas, la violencia y la presencia del crimen organizado continúan representando una amenaza significativa para los visitantes.

En la advertencia se pide no viajar al Parque Nacional Lagunas de Zempoala en Morelos, así como una recomendación de "evitar viajes no esenciales" hacia 13 estados:

Chiapas

Chihuahua

Colima

Guanajuato

Guerrero

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

Zacatecas

El informe detalla excepciones en algunas ciudades, aunque generalmente condiciona el acceso a rutas específicas o al uso de transporte aéreo. En Chiapas se permiten viajes a Palenque, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas por autopistas designadas. En Guerrero se excluye Ixtapa-Zihuatanejo, únicamente con llegada por vía aérea. En Michoacán se permiten Morelia y Pátzcuaro.

En Sinaloa y Sonora la autoridad canadiense recomienda ingresar solo por mar o aire a zonas consideradas de menor riesgo, como Los Mochis, Mazatlán, Hermosillo, Guaymas–San Carlos y Puerto Peñasco. Otras exclusiones incluyen Monterrey, Tampico y la capital de Zacatecas.

Canadá advierte que grupos del crimen organizado mantienen alta actividad en distintas regiones del país y que enfrentamientos armados pueden ocurrir sin previo aviso, lo que representa riesgo de quedar atrapado en fuego cruzado. Señala que se han registrado incidentes en grandes ciudades, zonas turísticas, resorts, restaurantes, hoteles y clubes nocturnos.

La alerta también menciona riesgos como secuestro exprés, robo a mano armada, extorsiones y corrupción policial, además del aumento de delitos menores en sitios concurridos como aeropuertos, centrales de autobuses y el Metro de la Ciudad de México.

Las autoridades canadienses recomiendan no mostrar signos de riqueza, evitar viajes nocturnos por carretera y utilizar solo taxis oficiales, además de verificar identidades en servicios de transporte por aplicación. Para viajes largos en autobús se sugiere optar por líneas ejecutivas que circulen por autopistas de cuota durante el día.

El aviso incluye recomendaciones sanitarias, como mantener al día las vacunas de rutina y tomar precauciones ante enfermedades transmitidas por agua, alimentos o mosquitos.

Así luce la alerta en la página oficial del Gobierno de Canadá. (Captura de Pantalla)