Una joven intentó escalar la valla de seguridad entre México y Estados Unidos, sufriendo una caída desde varios metros de altura; pese a las lesiones, fue arrestada por agentes estadounidenses cerca de la zona del aeropuerto tras una breve huida.

Una mujer migrante protagonizó un incidente en la frontera norte al intentar escalar el muro que divide a México de Estados Unidos. El suceso se registró durante la mañana del pasado viernes 28 de noviembre. Imágenes que circulan en plataformas digitales documentan el momento exacto en que la persona pierde el equilibrio y se impacta contra el suelo desde una altura considerable.

La Patrulla Fronteriza informó que la involucrada sufrió lesiones leves tras el impacto. Servicios de emergencia la trasladaron a un hospital local para recibir valoración médica especializada antes de procesar su situación legal. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la nacionalidad ni el estatus migratorio de la detenida.

A pesar del golpe recibido al caer, la mujer y un acompañante lograron reincorporarse de inmediato para intentar escapar de las autoridades migratorias. La huida culminó minutos después con su detención a la altura de la zona del aeropuerto, ejecutada por elementos de la Patrulla Fronteriza desplegados en el sector.

— Berenice (@BereniceDiazG) November 28, 2025

Riesgos fronterizos

Este tipo de intentos de cruce conlleva peligros latentes para quienes buscan ingresar a territorio estadounidense. Como antecedente, el 1 de agosto de 2024, Heidy Pomo Pérez, una joven de 24 años originaria de Guatemala, falleció en circunstancias similares al intentar sortear la barrera física.

Pomo Pérez intentó cruzar por el sector de Otay Mesa, en San Diego, cayendo al vacío desde una altura superior a los 30 pies (aproximadamente 9 metros). La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó en su momento el deceso derivado de la gravedad de las heridas sufridas durante la caída.

El incidente reciente ocurre en un contexto de endurecimiento de las políticas de seguridad impulsadas por la administración de Donald Trump. Reportes recientes señalan una disminución drástica en el flujo de indocumentados en comparación con la crisis experimentada a finales de 2022 en puntos estratégicos como El Paso, Texas.

Cifras históricas

Las estadísticas oficiales indican que la frontera, con una extensión de 3,145 kilómetros, registra actualmente los números de detenciones más bajos en los últimos 50 años. Durante el mes de septiembre, las autoridades contabilizaron 11,647 detenciones en la franja fronteriza.

Este número contrasta significativamente con las más de 100 mil aprehensiones reportadas en el mismo mes del año 2024. Tom Homan, designado como encargado de la seguridad fronteriza (“Zar de la Frontera”), declaró que las medidas implementadas permitieron al gobierno estadounidense mantener "pleno control operativo de la frontera" por primera vez en la historia reciente.

De acuerdo con las declaraciones de Homan, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha detenido a más de 160 mil migrantes en el interior del país bajo las nuevas directrices. El funcionario clasificó a varios de los detenidos como amenazas para la seguridad nacional de los Estados Unidos.