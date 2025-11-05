Daniel 'N', de nacionalidad estadounidense, quien cuenta con ficha roja emitida por del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, fue detenido por su participación en delitos de conspiración para la distribución de fentanilo.

Daniel Silvestre Manjarrez, alias 'El Dany', de nacionalidad estadounidense, considerado uno de los objetivos más buscados por autoridades de Estados Unidos (EU) por su participación en el delito de conspiración para la distribución de fentanilo, fue detenido por autoridades federales en Culiacán, Sinaloa.

"Mediante labores de inteligencia e investigación de campo, en Sinaloa, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) detuvieron a Daniel 'N', de nacionalidad estadounidense, quien cuenta con ficha roja emitida por del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, por su participación en delitos de conspiración para la distribución de fentanilo" , informó el Gabinete de Seguridad.

"La acción operativa se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la Colonia Infonavit Humaya, en Culiacán, donde los agentes de seguridad identificaron el inmueble donde se resguardaba uno de los objetivos más buscados por autoridades estadounidenses y, al realizar recorridos de reconocimiento, detectaron la presencia del sujeto, al cual le marcaron el alto, corroboraron su identidad y fue detenido" .

El sujeto fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso, para posteriormente ser entregado a las autoridades que lo requieren.

El Cártel de Sinaloa es considerado como uno de los mayores productores de drogas sintéticas destinadas al mercado de Estados Unidos. En 2022 fueron localizados 492 narcolaboratorios en el país, de los cuales 438 estaban en Sinaloa.

En 2023 fueron ubicados 948 laboratorios clandestinos, 835 de ellos en Sinaloa.

La mayoría estaba en Culiacán, epicentro de operaciones de 'Los Chapitos', una de las facciones del Cártel de Sinaloa, ahora confrontada con la facción de 'Los Mayitos'.