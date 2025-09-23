Un taxista en Brasil fue brutalmente agredido con un machete por un pasajero que se molestó al descubrir una cámara de videovigilancia en la unidad.

El hecho fue difundido a través de redes sociales, donde circula un video de un minuto con 23 segundos que muestra cómo el agresor, acompañado por una mujer, cuestiona al conductor al señalar la cámara instalada en la unidad.

En la grabación se observa cómo el pasajero comienza a palmear al chofer y a increparlo verbalmente. Tras descender la mujer que lo acompañaba, el hombre saca un machete y comienza a golpear al conductor, quien permanecía sentado con el cinturón de seguridad puesto.

| Un hombre, al notar que una cámara de seguridad lo estaba grabando, entró en pánico y atacó con mach3tazos a un conductor de aplicativo. pic.twitter.com/1vxSRYFFq7 — Actualidad Viral (@ActualidaViral) September 23, 2025

El trabajador resultó herido en el brazo y otras partes del cuerpo, mientras intentaba zafarse de la agresión. Finalmente, logró salir del taxi para escapar, aunque fue perseguido por el atacante. El conductor volvió a subir al vehículo y arrancó para ponerse a salvo.

Reacciones en redes sociales

El video, compartido en la plataforma X, generó indignación entre usuarios, quienes exigieron mayor seguridad para los conductores de transporte público y sanciones ejemplares contra el agresor.

Hasta el momento no se han confirmado reportes oficiales sobre la detención del responsable ni sobre el estado de salud del taxista.