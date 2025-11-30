El informe forense señala que el joven, hallado en plena vía pública, presentaba cuatro impactos de bala en el cuello y tórax.

Ishaque Bentchakal, exboxeador francés de 24 años de edad, fue encontrado sin vida el pasado miércoles 26 de noviembre frente a un edificio en el distrito de Seine-Saint-Denis, París.

El informe forense señala que el joven, hallado en plena vía pública, presentaba cuatro impactos de bala en el cuello y tórax.

De acuerdo con testimonios de vecinos del sector de Drancy, poco antes de la media noche se escucharon disparos, sin embargo, no se alertó a las autoridades ya que pensaron que se trataba de petardos.

En el sitio fueron asegurados cinco casquillos de calibre 9mm; el teléfono celular de la víctima no fue localizado. Autoridades investigan esta agresión.

Ishaq Bentchakal fue subcampeón amateur en dos ocasiones- 2018 y 2020- en la categoría de -60 kilogramos, acumulando hasta el momento tres victorias y una derrota.











