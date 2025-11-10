Una avioneta Beechcraft King Air que llevaba ayuda para Jamaica se estrelló en un lago de Coral Springs minutos después de despegar de Fort Lauderdale.

Una avioneta que transportaba ayuda humanitaria con destino a Jamaica se estrelló la mañana de este lunes en un lago dentro de una zona residencial de Coral Springs, Florida, dejando un saldo de dos personas fallecidas, confirmaron autoridades locales.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:19 horas en el vecindario de Windsor Bay, ubicado en la cuadra 5000 de la NW 57 Way, al oeste de la carretera State Road 7.

Detalles del vuelo

La aeronave, identificada como una Beechcraft King Air B100, había despegado del Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale a las 10:14 de la mañana con rumbo al Aeropuerto Internacional de Montego Bay (MBJ), en Jamaica.

De acuerdo con autoridades aeronáuticas, la avioneta formaba parte de un operativo de ayuda humanitaria destinado a las comunidades afectadas por el huracán Melissa, fenómeno que alcanzó categoría 5 y provocó más de 30 muertes y daños en unas 100 mil viviendas en Jamaica. El desplome ocurrió apenas cinco minutos después del despegue.

Rescate

La aeronave terminó sumergida en el lago del fraccionamiento. Aunque ninguna vivienda resultó directamente dañada, las imágenes del sitio muestran una reja destrozada, un árbol derribado y partes del avión esparcidas cerca de una piscina.

Equipos del Departamento de Policía de Coral Springs y del Cuerpo de Bomberos de Coral Springs–Parkland acudieron de inmediato para realizar operaciones de búsqueda y rescate.

El subjefe de bomberos Mike Moser informó que, durante las primeras inmersiones, no se localizaron víctimas ni restos grandes del fuselaje.

"Todavía no hemos encontrado un avión completo; creemos que puede estar roto en pedazos más pequeños" , explicó el funcionario.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) asumió la investigación para determinar las causas del siniestro. Las autoridades solicitaron a los residentes evitar el área y reportar cualquier hallazgo de escombros a la Policía de Coral Springs.

A Jamaica-bound plane packed with relief supplies for hurricane victims crashed into a lake in Coral Springs, Florida, killing at least two people. @IkeEjiochi has details on the investigation into the crash. https://t.co/04EiyBGjLe pic.twitter.com/6pCvfGBp1O — World News Tonight (@ABCWorldNews) November 11, 2025