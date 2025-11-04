Se estrella avión de carga de UPS en Kentucky; hay al menos 3 muertos
El vuelo 2976 de UPS se estrelló poco después de despegar en Louisville, dejando tres muertos y un incendio de gran magnitud.
Un avión de carga de la empresa UPS se estrelló la tarde de este martes 4 de noviembre cerca del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, en un accidente aéreo que dejó al menos tres personas muertas y once heridas, según autoridades locales.
El siniestro ocurrió alrededor de las 17:15 horas locales (15:15 horas, tiempo de Sonora), cuando el vuelo 2976 de UPS, un McDonnell Douglas MD-11, se precipitó a tierra poco después del despegue. La aeronave apenas había alcanzado unos 55 metros de altura antes de impactar en la intersección de Fern Valley Road y Grade Lane, en una zona industrial al sur del aeropuerto.
El avión, fabricado en 1991 y con destino al Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye, en Honolulu, transportaba carga pesada, lo que agravó la explosión e incendio posterior. Testigos reportaron una densa columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia, mientras algunas instalaciones de UPS y edificios cercanos resultaron dañados.
El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, calificó el hecho como "catastrófico" y advirtió que la cifra de víctimas podría aumentar. La compañía UPS confirmó que tres tripulantes viajaban a bordo del avión siniestrado.
Movilización y emergencia
Decenas de unidades de bomberos, ambulancias y policías acudieron al lugar. La Policía Metropolitana de Louisville confirmó la existencia de varios heridos y un incendio de gran magnitud. Allison Martin, portavoz del alcalde Craig Greenberg, informó que se registraron “múltiples heridos”, y que varias carreteras fueron cerradas debido al fuego y al humo.
Las autoridades emitieron una orden de confinamiento para los residentes en un radio de 8 kilómetros (5 millas) alrededor del aeropuerto, la cual se extendió hasta el río Ohio. El aeropuerto permanecerá cerrado al menos hasta las 7:00 horas de este miércoles, lo que ha provocado decenas de vuelos retrasados o cancelados.
El gobernador Beshear señaló en su cuenta de X (antes Twitter) que estaba al tanto de la emergencia y pidió oraciones por los pilotos, la tripulación y las personas afectadas.
La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente, que hasta el momento siguen sin esclarecerse.