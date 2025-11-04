El vuelo 2976 de UPS se estrelló poco después de despegar en Louisville, dejando tres muertos y un incendio de gran magnitud.

Un avión de carga de la empresa UPS se estrelló la tarde de este martes 4 de noviembre cerca del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, en un accidente aéreo que dejó al menos tres personas muertas y once heridas, según autoridades locales.

El siniestro ocurrió alrededor de las 17:15 horas locales (15:15 horas, tiempo de Sonora), cuando el vuelo 2976 de UPS, un McDonnell Douglas MD-11, se precipitó a tierra poco después del despegue. La aeronave apenas había alcanzado unos 55 metros de altura antes de impactar en la intersección de Fern Valley Road y Grade Lane, en una zona industrial al sur del aeropuerto.

El avión, fabricado en 1991 y con destino al Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye, en Honolulu, transportaba carga pesada, lo que agravó la explosión e incendio posterior. Testigos reportaron una densa columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia, mientras algunas instalaciones de UPS y edificios cercanos resultaron dañados.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, calificó el hecho como "catastrófico" y advirtió que la cifra de víctimas podría aumentar. La compañía UPS confirmó que tres tripulantes viajaban a bordo del avión siniestrado.

UPS Flight 2976 went through the roof of a building while crashing in Louisville, KY pic.twitter.com/IxghqOncPi — •spooky•girl•cassiopeia•™ (@sadgirlcassi) November 4, 2025

Movilización y emergencia

Decenas de unidades de bomberos, ambulancias y policías acudieron al lugar. La Policía Metropolitana de Louisville confirmó la existencia de varios heridos y un incendio de gran magnitud. Allison Martin, portavoz del alcalde Craig Greenberg, informó que se registraron “múltiples heridos”, y que varias carreteras fueron cerradas debido al fuego y al humo.

Las autoridades emitieron una orden de confinamiento para los residentes en un radio de 8 kilómetros (5 millas) alrededor del aeropuerto, la cual se extendió hasta el río Ohio. El aeropuerto permanecerá cerrado al menos hasta las 7:00 horas de este miércoles, lo que ha provocado decenas de vuelos retrasados o cancelados.

A UPS cargo plane in Louisville, KY crashed at around 5:15 p.m. local time on Tuesday. Louisville Police says there’s a five-mile shelter-in-place near the Louisville Muhammad Ali International Airport (SDF). pic.twitter.com/zhP5ZuMvSB — KIRO 7 (@KIRO7Seattle) November 4, 2025

El gobernador Beshear señaló en su cuenta de X (antes Twitter) que estaba al tanto de la emergencia y pidió oraciones por los pilotos, la tripulación y las personas afectadas.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente, que hasta el momento siguen sin esclarecerse.