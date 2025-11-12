La Cámara de Representantes votará una ley de compromiso que asegura fondos federales hasta enero y mantiene el financiamiento completo para veteranos, agricultura y el Congreso.

El Congreso de Estados Unidos avanza con rapidez para aprobar un nuevo paquete de financiamiento que pondría fin al cierre gubernamental más prolongado en la historia del país.

La Cámara de Representantes votará este miércoles una ley de compromiso después de su aprobación en el Senado, donde ocho senadores demócratas rompieron filas con su partido para respaldar un acuerdo que no incluye la extensión de los subsidios de salud del 'Obamacare'. Esa propuesta será sometida a votación por separado el próximo mes.

El paquete garantiza fondos para la mayoría de las agencias federales hasta el 30 de enero, lo que deja abierta la posibilidad de un nuevo cierre si no se alcanza un acuerdo definitivo antes de esa fecha. Sin embargo, el Departamento de Agricultura, el Congreso y los programas para veteranos contarán con financiamiento completo para todo el año fiscal, asegurando la continuidad de sus funciones esenciales.

El plan también contempla recursos para programas alimentarios como SNAP, WIC y nutrición infantil, así como fondos adicionales para reforzar la seguridad del Capitolio y de la Corte Suprema. Además, garantiza el pago retroactivo a 1.4 millones de empleados federales y aumenta los fondos destinados a la atención médica de los veteranos.

Como medida adicional de transparencia, el paquete establece que el Departamento de Justicia y el FBI deberán informar al Senado cuando un legislador se encuentre bajo investigación.