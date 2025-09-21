Un ataque con drones atribuido a Ucrania impactó este domingo un sanatorio y una escuela en la región de Crimea, según informó el jefe de la república, Serguéi Aksenov.

El jefe de la república de Crimea, Serguéi Aksenov, informó este domingo que un ataque con drones atribuido a Ucrania provocó la muerte de varias personas y dejó al menos 15 heridos.

El objetivo fue el sanatorio Foros, donde varios edificios resultaron dañados, además de una escuela cercana que también sufrió afectaciones.

De acuerdo con el comunicado oficial, las autoridades aún trabajan en la confirmación del número exacto de fallecidos, mientras se brinda atención a los heridos y se evalúan los daños materiales en las instalaciones afectadas.

Equipos de emergencia y de seguridad se encuentran en la zona para apoyar en la evacuación y labores de rescate.

Crimea, anexada por Rusia en 2014, ha sido uno de los puntos más sensibles en el conflicto con Ucrania. En los últimos meses, se han intensificado los ataques con drones y bombardeos en la región, dirigidos principalmente a infraestructura militar y logística.

Este nuevo incidente ocurre en medio de una escalada de operaciones que ha aumentado la tensión en la zona del Mar Negro.



