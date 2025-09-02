La NASA confirmó que el asteroide 2025 QD8, de 21.6 km de diámetro, se aproximará a la Tierra este miércoles 3 de septiembre a 218,870 km de distancia, menor a la existente con la Luna.

La NASA, a través de su Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS), confirmó que el asteroide 2025 QD8 se aproximará a la Tierra este 3 de septiembre. La masa rocosa, de aproximadamente 21.6 kilómetros de diámetro, se desplazará a 46,000 km/h, pero no representa peligro de impacto.

El objeto pasará a una distancia de 218,870 kilómetros, es decir, más cerca que la órbita de la Luna, lo que lo convierte en un evento astronómico de interés para la comunidad científica y el público en general.

Oportunidad para observarlo

La agencia espacial informó que el fenómeno podrá seguirse en tiempo real gracias a una transmisión gratuita en el canal de YouTube de la NASA, en colaboración con el Proyecto del Telescopio Virtual desde Italia.

La cita es a las 19:00 horas del Este (17:00 horas, tiempo de Ciudad de México), cuando los telescopios robóticos mostrarán el paso del asteroide.

Otros cuerpos en vigilancia

Además del 2025 QD8, la NASA dio a conocer que esta semana se aproximarán otros dos asteroides de menor tamaño:

2025 QH16 : de 13 metros de diámetro

: de 2025 RB: de 16 metros de diámetro

Ambos objetos son clasificados como de tamaño similar a una casa y tampoco representan riesgo para el planeta.

Qué son los asteroides

De acuerdo con la NASA, los asteroides son remanentes rocosos de la formación del Sistema Solar hace 4,600 millones de años. Los denominados objetos cercanos a la Tierra son aquellos cuya órbita se encuentra a menos de 120 millones de millas del Sol.