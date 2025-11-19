El monte Semeru, en la isla de Java, lanzó ceniza y gases hasta 13 kilómetros de altura y generó flujos piroclásticos, por lo que las autoridades ampliaron el radio de seguridad a 8 kilómetros y evacuaron al menos a 300 personas; hasta ahora no se reportan víctimas.

El volcán Semeru, ubicado en el este de la isla de Java, Indonesia, entró en erupción este miércoles, lanzando una columna de ceniza y gases hasta 13 kilómetros de altura y obligando a las autoridades a elevar el nivel de alerta al máximo.

De acuerdo con la agencia geológica de Indonesia, el Semeru registró flujos piroclásticos —nubes de gas caliente, ceniza y fragmentos de roca que descienden a gran velocidad por las laderas—, por lo que se amplió el radio de exclusión a 8 kilómetros alrededor del cráter.

Se aconseja al público no realizar actividades en un radio de 8 kilómetros alrededor del cráter o la cima del monte Semeru debido al riesgo de ser alcanzado por rocas expulsadas



La agencia nacional de gestión de desastres reportó que al menos 300 habitantes de comunidades cercanas fueron evacuados a dos refugios temporales, mientras brigadas de protección civil monitorean la caída de ceniza y el posible incremento de la actividad volcánica. Hasta el momento no se han registrado víctimas ni daños mayores en infraestructura.

Pese a la magnitud de la erupción, las autoridades del aeropuerto Ngurah Rai, en Bali, indicaron que los vuelos operan con normalidad y que se mantiene vigilancia constante sobre la trayectoria de la nube de ceniza para evitar afectaciones a la navegación aérea.

El Semeru, ubicado a unos 310 kilómetros al oeste de Bali, es uno de los volcanes más activos de Indonesia. En 2021, una erupción provocó la muerte de más de 50 personas, dañó alrededor de 5 mil viviendas y obligó a la evacuación de casi 10 mil habitantes, por lo que las autoridades mantienen un protocolo reforzado en la zona.

La agencia geológica precisó que la actividad sísmica del volcán sigue siendo elevada, lo que podría derivar en nuevas explosiones, emisiones de ceniza o flujos piroclásticos en las próximas horas.

Indonesia forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico y concentra cerca de 130 volcanes activos, lo que la convierte en una de las naciones con mayor vigilancia volcánica del mundo. Las autoridades insistieron en que la población siga las indicaciones oficiales y evite acercarse a las laderas del Semeru mientras se mantenga el nivel de alerta en su punto máximo.