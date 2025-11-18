Una anomalía en la red de Cloudflare provoca fallas de acceso en varias plataformas y sitios web en todo el mundo, entre ellos X, League of Legends, ChatGPT y Canva, mientras la empresa investiga el origen del problema.

Una falla en la infraestructura de Cloudflare está provocando interrupciones de servicio en diversas plataformas y sitios web a nivel mundial, entre ellos X (antes Twitter), League of Legends, ChatGPT y Canva, de acuerdo con reportes de usuarios y portales especializados.

Cloudflare es una empresa tecnológica dedicada a ofrecer servicios de seguridad, rendimiento y confiabilidad para páginas web y aplicaciones. Su red global funciona como una capa intermedia entre los visitantes y los servidores de origen, filtrando el tráfico para bloquear ataques automatizados, intentos de fraude y accesos no autorizados.

La compañía informó que investiga una anomalía que impide el acceso normal a aplicaciones y sitios protegidos por su red. Como consecuencia, usuarios de distintos países se encuentran con errores o con mensajes de validación al intentar ingresar a las plataformas afectadas.

Durante la interrupción, uno de los avisos más frecuentes es el texto: “Por favor, desbloquee challenges.cloudflare.com para continuar”. Este mensaje está vinculado con los desafíos de seguridad que implementa Cloudflare para distinguir entre usuarios humanos y bots.

Según la propia documentación de la empresa, estos desafíos se ejecutan del lado del cliente y pueden incluir comprobaciones técnicas silenciosas o acciones mínimas, como pulsar un botón. A diferencia de los CAPTCHA tradicionales, no suelen mostrar imágenes ni caracteres distorsionados, y están diseñados para ser ligeros, respetar la privacidad y pasar casi desapercibidos para el tráfico legítimo.

¿Por qué su falla afecta a tantas plataformas?

Cloudflare protege a millones de sitios web en todo el mundo contra amenazas como ataques de denegación de servicio (DDoS), bots maliciosos y accesos no autorizados. Entre sus servicios se incluyen cortafuegos de aplicaciones web, mitigación de ataques, optimización de velocidad y distribución de contenido mediante una red de entrega (CDN).

¿Cuál es el origen del problema?

Al estar distribuida globalmente, su red permite que los contenidos se carguen de forma más rápida y segura, sin importar la ubicación del usuario. Sin embargo, cuando se produce una falla en esta capa intermedia, el impacto puede sentirse de manera simultánea en múltiples servicios que dependen de la misma infraestructura.

En esta ocasión, algunos usuarios reportan que no pueden iniciar sesión o que simplemente las páginas no cargan, mientras que otros se topan con el mensaje de challenges.cloudflare.com que impide completar la navegación.

Origen del problema: mantenimiento y falta de detalles oficiales

Hasta el momento, Cloudflare no ha detallado públicamente cuál fue la causa exacta del fallo. Los primeros reportes apuntan a que el incidente se habría producido durante tareas de mantenimiento programadas en distintas regiones del mundo.

Medios especializados como ADSLZone señalan que “Cloudflare había programado un mantenimiento durante el día de hoy en diferentes áreas del mundo, pero sus servidores parecen no haber respondido bien a dichas tareas”, lo que sugiere una combinación de factores técnicos todavía bajo análisis.

La situación se complica por el hecho de que algunos sitios dedicados a monitorear caídas —como Downdetector o Down for Everyone or Just Me— también se vieron afectados, pues usan la infraestructura de Cloudflare para ofrecer sus servicios. Esto ha reducido la fiabilidad de los datos sobre el alcance real de la interrupción.

Por ahora, la recomendación para los usuarios es esperar a que la compañía estabilice su red y las plataformas vayan restableciendo sus servicios, ya que se trata de una falla ajena al control de los consumidores finales.