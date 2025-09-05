William J. Murdoch, médico familiar en Michigan, fue detenido por autoridades estadounidenses tras revelar intenciones de abuso infantil a una investigadora encubierta. Las autoridades lo vinculan con delitos graves relacionados con menores.

Un médico familiar identificado como William J. Murdoch fue detenido por el Servicio de Marshals de Estados Unidos luego de que una investigadora encubierta revelara sus intenciones de mantener relaciones sexuales con una menor de cinco años. La detención ocurrió tras una operación en redes sociales realizada en conjunto con autoridades de Florida.

La investigación comenzó en junio de 2025 , cuando Murdoch entabló comunicación con una mujer en redes sociales, sin saber que se trataba de una agente encubierta. Durante el intercambio de mensajes, el médico expresó interés en abusar sexualmente de una niña, creyendo que la mujer era madre de una menor de edad.

Según el informe oficial, Murdoch inició la conversación con el propósito de “averiguar si podía tener relaciones sexuales con su hija de 5 años”. Estas declaraciones fueron documentadas por las autoridades como evidencia para solicitar su detención.

La operación fue coordinada entre las policías de Michigan y Florida , estados donde Murdoch residía y presuntamente mantenía vínculos con personas involucradas en redes delictivas en internet. Tras su arresto, el médico fue puesto a disposición para ser extraditado a Florida, donde se definirá su situación jurídica.

Hospital Promedica lo suspende de manera inmediata

En respuesta a su detención, el Hospital Regional Promedica de Monroe, donde Murdoch ejercía como médico familiar, emitió un comunicado en el que confirma su expulsión del personal médico y la suspensión inmediata de sus privilegios hospitalarios.

“Podemos confirmar que el pasado 2 de septiembre el Dr. William J. Murdoch fue arrestado. Esta detención supone su suspensión inmediata en el hospital donde trabajaba, así como de sus actividades médicas. Nuestra prioridad es la seguridad de los pacientes y sus familias” , señaló el comunicado.

Vínculos con la dark web y delitos agravados

Durante el proceso de investigación, las autoridades del estado de Florida accedieron a la cuenta de iCloud del detenido , en la cual encontraron evidencia de contacto con personas vinculadas al mercado negro de la dark web, presuntamente relacionadas con tráfico de menores, drogas, alcohol y aborto ilegal.

Los detalles completos no fueron revelados por tratarse de una investigación activa y por la naturaleza gráfica de los hallazgos.

Murdoch enfrenta cargos graves relacionados con intento de abuso infantil, posesión de material ilegal, y posibles vínculos con redes criminales. Según la Ley de Protección a la Infancia de Estados Unidos, estos delitos pueden ser castigados con sentencias que van desde varias décadas de prisión hasta cadena perpetua, dependiendo de los resultados del juicio en Florida.



