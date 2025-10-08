Un incendio en el área de Los Ángeles en enero dejó 12 muertos y miles de casas y negocios destruidos.

Las autoridades estadounidenses arrestaron a Jonathan Rinderknecht, un hombre de 29 años, en Florida, nueve meses después de que un incendio devastara el área de Los Ángeles, cobrando la vida de 12 personas y destruyendo miles de hogares y negocios.

Rinderknecht fue arrestado bajo sospecha de incendio provocado relacionado con el Palisades Fire y se espera que comparezca por primera vez en la corte federal de Orlando. Enfrenta un cargo federal por destrucción de propiedad mediante fuego, informó Bill Essayli, fiscal interino de Estados Unidos para el sur de California.

Palisades Fire: uno de los incendios más destructivos de California

Muertes: 12 personas

12 personas Hogares y negocios destruidos: miles

Área afectada: más de 23,000 acres

más de 23,000 acres Clasificación: noveno incendio más mortal en la historia del estado

Obsesión con el fuego

Durante una conferencia de prensa, las autoridades describieron a Rinderknecht como un hombre obsesionado con la idea de una ciudad en llamas. Según la investigación:

Repetidamente vio un video de rap donde se mostraban objetos en llamas días antes de iniciar el incendio.

Solicitó a ChatGPT generar una imagen distópica de un bosque en llamas con personas huyendo.

La imagen generada por IA fue encontrada en los dispositivos del sospechoso.

Rinderknecht trabajaba como conductor de Uber y, la víspera de Año Nuevo, dejó a un pasajero y caminó por un sendero cercano donde grabó videos con su iPhone de la zona, mientras escuchaba la canción de rap mencionada.

Aproximadamente 12 minutos después de la medianoche, comenzó el incendio conocido como Lachman Fire , que rápidamente se expandió a ocho acres antes de ser controlado por los bomberos.

, que rápidamente se expandió a ocho acres antes de ser controlado por los bomberos. Intentó contactar al 911 varias veces antes de huir del lugar, aunque regresó tras pasar por donde los bomberos luchaban contra las llamas.

El Palasides Fire, que inició el 7 de enero, fue determinado como un incendio de “remanentes”, originado a partir de restos del Lachman Fire.

Investigación y consecuencias

La investigación fue larga y compleja, destacó el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell. Entre los hallazgos:

El incendio fue provocado con una llama abierta , según el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

, según el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Se recopilaron evidencias de miles de acres quemados , incluso revisando restos a mano para determinar el origen del fuego.

, incluso revisando restos a mano para determinar el origen del fuego. El impacto fue devastador: miles de personas evacuadas, hogares y negocios destruidos, y daños que persistirán durante años.

“La acción fue deliberada, destinada a causar un daño devastador a la ciudad de Los Ángeles. Este arresto es un paso crucial para garantizar responsabilidad y justicia”, indicó el jefe interino del Departamento de Bomberos, Ronnie Villanueva.