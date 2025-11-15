Ecuador registra un aumento en apuestas deportivas en 2025, impulsado por eventos como la LigaPro, Copa Libertadores, NBA y torneos internacionales de artes marciales mixtas.

La industria del deporte está siempre cambiando, esto hace que los apostadores se pregunten ¿Cuáles serán las disciplinas del momento, ¿Qué mercados se presentan con más probabilidades de acierto?

Aquí hacemos un repaso por los deportes más seguidos en Ecuador este 2025. Con esta información tendrás base para apostar con estrategia.

Fútbol todo el año

En Ecuador el fútbol es un deporte que influencia su cultura. Aquí la LigaPro ofrece acción continua desde febrero hasta noviembre. Todo este tiempo asegura oportunidades de apuesta casi constantes. Además, en la casa de apuestas deportivas en Ecuador se presentan la Copa Libertadores y la Sudamericana, junto con las eliminatorias mundialistas para 2026. Todos estos eventos intensifican aún más la intención de predecir por dinero real.

¿Cuáles son los mercados para el fútbol?

El deporte rey es el que mayor número de mercados tiene, pero siempre algunos suman cuotas más altas, especialmente en eventos de temporada:

Ganador del partido

Total de goles (Over/Under)

Ambos equipos marcan

Marcador exacto

Apuestas en vivo (próximo gol, tarjetas, corners)

Baloncesto con la NBA y Torneos de Europa

La rapidez del baloncesto hace que las plataformas de streaming con apuestas en vivo sumen más y más seguidores. Este deporte está activo con la NBA de octubre a junio, con un pico de interés que se mide en los playoffs y la final. También están la Euroliga y la ABC de España que dan partidos interesantes en lo que resta del año.

Los mercados más buscados en el basquetbol

Hay que considerar que si se eligen las apuestas en vivo en esta disciplina, los mercados suben y bajan sus cuotas a medida que el juego avanza. Esto sucede con gran rapidez, así que es importante estar atentos y bien informados sobre las condiciones de ambos equipos.

Con respecto a las apuestas pre partido, los mercados más populares son:

Total de puntos por partido

Diferencia de anotación (spread)

Actuaciones individuales (puntos, rebotes o asistencias de un jugador)

Resultado por cuartos o mitades

Tenis: acción continua

El tenis nunca descansa, casi todas las semanas hay partidos gracias a los torneos de la ATP y la WTA. No obstante, los que apuestan suelen fijarse más que nada en los cuatro Grand Slam:

Abierto de Australia (enero)

Roland Garros (mayo-junio)

Wimbledon (julio)

Abierto de EU (agosto-septiembre)

Opciones para apostar en tenis

Los pronósticos para el tenis son variados y se pueden combinar fácilmente:

Quién gana el partido o el set

Cuántos juegos habrá en total

Si habrá tie-break en el partido

Apuestas en directo por juego o punto

eSports: Entretenimiento virtual

Los deportes electrónicos, también conocidos como eSports, antes eran considerados un nicho. Pero actualmente, son un negocio que mueve muchísimo dinero. En Ecuador, son populares los torneos de League of Legends, Counter-Strike 2 y Dota 2. Lo mejor es que casi todos los meses hay una competencia de estos juegos a nivel mundial.

¿Qué apuestas se pueden hacer en los deportes electrónicos?

Para apostar aquí hay que conocer la dinámica del juego. Esto permite anticipar en los mercados:

Ganador de la partida

Cuántos mapas o juegos se disputan

Qué equipo es el primero en lograr una misión (torres, dragones, rondas)

Artes marciales mixtas

Las artes marciales mixtas, encabezadas por la UFC, mantienen el calendario lleno de peleas a lo largo del año. Cada evento genera gran expectativa, con cartas principales que atraen a un público amplio en Ecuador.

Mercados más buscados en MMA

Ganador del combate

Método de victoria (nocaut, sumisión, decisión)

Duración de los rounds (Over/Under)

La intensidad de estos eventos y la posibilidad de resultados inesperados hacen que las apuestas de la jaula sean muy atractivas.

¿Qué hacer para apostar con inteligencia?

Cada deporte ofrece pronósticos únicos, lo importante es saber cómo aprovecharlos y lo primero es informarse siempre antes de apostar.

No hagas predicciones solo porque te gusta una selección o atleta, consulta estadísticas oficiales, noticias deportivas y el estado de forma de los equipos o jugadores. Además, no te límites al ganador del partido; explorar totales, hándicaps o actuaciones individuales. Así puedes aumentar tus probabilidades.

Ciertamente, cada temporada surge una nueva tendencia en la que un deporte específico se vuelve más rentable. Esto obliga a cambiar los hábitos para ajustar los pronósticos a las transformaciones constantes.



