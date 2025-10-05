La secretaria de Seguridad Nacional (DHS) de EU, Kristi Noem, denunció que pandillas y cárteles ofrecen recompensas por agentes migratorios del ICE, con pagos de hasta 10 mil dólares por asesinarlos

La secretaria de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Kristi Noem, advirtió este domingo sobre el aumento de amenazas contra agentes de inmigración del ICE, derivadas de pandillas y cárteles de drogas que operan en el país.

En declaraciones a Fox News, Noem señaló que la violencia contra los agentes ha crecido un 830 por ciento desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero pasado, período marcado por una ofensiva contra migrantes indocumentados.

Recompensas y amenazas directas

" No solo están organizados, sino que están reclutando más gente para emboscarlos y matarlos ", afirmó Noem. Según la secretaria, se ofrecen 2 mil dólares por secuestrar y hasta 10 mil dólares por asesinar a agentes, con la difusión de fotografías de estos en redes utilizadas por criminales.

Noem acusó a "pandillas, cárteles y organizaciones terroristas" de estar detrás de las amenazas, calificando la situación como “extremadamente peligrosa y sin precedentes”. Las autoridades han reforzado la protección de los agentes involucrados.

Operativos recientes y despliegue de Guardia Nacional

Los agentes del ICE han realizado redadas en varias ciudades, principalmente bajo administraciones demócratas, con participación de hombres armados y vehículos blindados sin identificación. Este sábado se reportó un operativo en Chicago, considerado por Trump como “zona de guerra”, donde se arrestaron 37 personas, incluyendo cuatro niños ciudadanos estadounidenses, hijos de migrantes indocumentados.

Trump también ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades como Washington D.C. y Chicago para reforzar la seguridad de los operativos y los agentes.

Contexto político y declaraciones de Noem

La secretaria acusó a legisladores demócratas de “encubrir” estas agresiones y aseguró que la situación representa “Estado de derecho contra anarquía”, afirmando que las autoridades prevalecerán frente a estas amenazas.